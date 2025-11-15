Indemnizația de hrană în România: 347 de lei lunar pentru bugetari. Cine mai primește sprijinul de la stat
Indemnizația de hrană în România: 347 de lei lunar pentru bugetari. Cine mai primește sprijinul de la stat
Indemnizația de hrană este un beneficiu important acordat angajaților din sectorul bugetar, similar cu tichetele de masă, dar reglementat separat și cu un cadru juridic distinct. Începând cu 2025, Legea nr. 141/2025 a modificat regulile de acordare, reducând plafonul de venit pentru beneficiari și limitând astfel numărul celor care mai pot primi acest sprijin financiar.
Conform noilor reguli, indemnizația de hrană se va acorda lunar salariaților din sistemul public cu venituri nete de până la 6.000 de lei. Valoarea fixă a ajutorului este de 347 de lei pe lună, echivalentul a două salarii minime anuale calculate proporțional. Măsura intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026, cu scopul de a direcționa sprijinul financiar către angajații cu venituri mai mici.
Cine beneficiază și cine este exclus
Indemnizația are un caracter compensatoriu, nu de performanță, și se acordă uniform tuturor angajaților eligibili, indiferent de nivelul de calificare sau complexitatea muncii. În prezent, beneficiari sunt salariații instituțiilor publice – de la funcționari din administrația locală până la angajați din educație, sănătate sau alte structuri finanțate de stat.
Totuși, legea exclude anumite categorii: personalul din Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor, serviciile de informații, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Rezervelor de Stat, deoarece aceștia beneficiază deja de drepturi similare. De asemenea, funcțiile de demnitate publică, fie alese, fie numite, nu sunt eligibile.
Motivul reducerii plafonului și calculul indemnizației
Anterior, pragul de venit era de 8.000 de lei net lunar. Reducerea la 6.000 de lei limitează numărul beneficiarilor și contribuie la sustenabilitatea bugetului de stat. Cuantumul de 347 de lei lunar reprezintă echivalentul a două salarii minime brute pe economie anual, ajustat cu indicele prețurilor de consum, și se acordă direct pe statul de plată, fiind impozitat ca venit salarial.
Indemnizația de hrană nu trebuie confundată cu tichetele de masă. Prima este o sumă de bani adăugată salariului, reglementată prin Legea-cadru nr. 153/2017, în timp ce tichetele de masă sunt bonuri valorice sau carduri, acordate, în principal, angajaților din mediul privat, dar și unor bugetari în funcție de deciziile instituției.
Intrarea în vigoare și ce se întâmplă până atunci
Noile reguli se aplică de la 1 ianuarie 2026. Până atunci, se menține regimul anterior, cu pragul de 8.000 de lei net lunar. Practic, 2025 este o perioadă de tranziție pentru instituțiile publice, care trebuie să-și actualizeze listele de beneficiari și să-și ajusteze bugetele.
Angajații care depășesc pragul de 6.000 de lei net nu vor mai primi indemnizația din 2026. Cei eligibili vor primi automat suma de 347 de lei odată cu salariul, fără cereri suplimentare.
Prin urmare, din 2026, indemnizația de hrană devine un instrument social concentrat asupra bugetarilor cu venituri mai mici. Reducerea plafonului urmărește să echilibreze cheltuielile publice și să asigure o alocare mai echitabilă a sprijinului financiar în sectorul bugetar.
Secțiune Știri sub articolul principal
