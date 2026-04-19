Curier Județean

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Șoferi băuți sau fără permis de conducere, sancționați de polițiști

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 minute

în

De

Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Șoferi băuți sau fără permis de conducere, sancționați de polițiști

Polițiștii din Alba au sancționat sâmbătă, 18 aprilie 2026, mai mulți șoferi din județ care s-au urcat la vona băuți sau fără a avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 19.25, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Republicii, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Vințu de Jos.

Din verificări a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce din data de 10 iulie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Tot la data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 10.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe strada 6 Martie din localitatea Crăciunelu de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Doștat.

În urma testării acestuia, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,76 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Sâmbătă dimineața, la data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 10.30, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Unirea.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ

Ioana Oprean

Publicat

acum 6 minute

în

19 aprilie 2026

De

19 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează duminică, 19 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un tânăr de 22 de ani, cu ,,alcool la bord”, s-a ,,înfipt” cu mașina în gardul unui imobil

Ioana Oprean

Publicat

acum 33 de minute

în

19 aprilie 2026

De

ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un tânăr de 22 de ani, cu ,,alcool la bord", s-a ,,înfipt" cu mașina în gardul unui imobil Un accident rutier a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Cugir. Un tânăr de 22 de ani, cu alcool la bord", s-a ,,înfipt" cu mașina în gardul unui […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | SCANDAL la Blaj: Tânăr de 23 de ani REȚINUT, după ce a bătut pe stradă un bărbat din Sâncel

Ioana Oprean

Publicat

acum 44 de minute

în

19 aprilie 2026

De

SCANDAL la Blaj: Tânăr de 23 de ani REȚINUT, după ce a bătut pe stradă un bărbat din Sâncel Un tânăr de 23 de ani din Blaj a fost reținut după ce a bătut pe o stradă din municipiu pe un bărbat din Sâncel în urma unui conflict spontan. Potrivit IPJ Alba, la data de […]

Citește mai mult