Inconștiență la volan, pe drumurile din Alba: Șoferi băuți sau fără permis de conducere, sancționați de polițiști

Polițiștii din Alba au sancționat sâmbătă, 18 aprilie 2026, mai mulți șoferi din județ care s-au urcat la vona băuți sau fără a avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 19.25, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Republicii, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din localitatea Vințu de Jos.

Din verificări a reieșit că acesta are suspendat dreptul de a conduce din data de 10 iulie 2025.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Tot la data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 10.55, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Blaj au oprit, pentru control, pe strada 6 Martie din localitatea Crăciunelu de Jos, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 49 de ani, din localitatea Doștat.

În urma testării acestuia, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,76 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

Sâmbătă dimineața, la data de 18 aprilie 2026, în jurul orei 10.30, polițiștii din orașul Ocna Mureș au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Unirea.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

