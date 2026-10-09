Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează
Platforma Stop Rasism – https://stoprasism.ro/ – a devenit funcțională începând de joi, 8 octombrie 2026, ca instrument de informare a cetățenilor și de facilitare a raportării incidentelor antisemite, antirome și xenofobe de către victime sau martori ai manifestărilor de ură.
https://stoprasism.ro/ include secțiuni care oferă cetățenilor informații esențiale despre incidentele antisemite, antirome și xenofobe, cadrul legal aplicabil, precum și informații, într-un limbaj accesibil, despre drepturile de care beneficiază victimele. Sunt furnizate, de asemenea, resurse suplimentare, precum documente oficiale ale statului, rapoarte și studii, materiale media, documente internaționale relevante și informații despre granturi sau oportunitățile de finanțare nerambursabilă.
Acest instrument nu se substituie procedurilor legale în vigoare și nici mecanismelor existente pentru sesizarea situațiilor de urgență. Cetățenii care se confruntă cu o situație de urgență pot apela numărul unic 112.
Cum funcționează platforma
Instrumentul permite cetățenilor să sesizeze autoritățile cu privire la incidentele antisemite, antirome și xenofobe, prin completarea unui formular structurat, fără a fi necesară crearea unui cont permanent de utilizator. Odată transmisă, sesizarea este direcționată automat către autoritatea competentă, în baza câmpurilor selectate de utilizator.
În cazul în care o sesizare nu este de competența autorității către care a fost direcționată automat de sistem, aceasta o poate redirecționa către altă autoritate, cu motivarea deciziei. Aceste mecanisme au fost concepute pentru a reduce sarcinile administrative care ar fi revenit cetățeanului, inclusiv identificarea prealabilă a autorității competente.
De asemenea, platforma Stop Rasism permite cetățenilor să urmărească permanent statusul sesizării lor, proces securizat printr-un sistem de verificare în doi pași. Răspunsurile sunt comunicate, în primul rând, direct de către autoritatea competentă, precum și prin intermediul platformei.
Detalii suplimentare privind întregul proces sunt oferite în „Ghidul complet de utilizare”, disponibil permanent la adresa https://stoprasism.ro/ghid
După transmiterea sesizărilor, cetățenii primesc un chestionar de feedback privind experiența online din procesul de raportare. Scopul acestui demers este de a identifica eventuale dificultăți, în vederea remedierii.
Acest instrument urmărește, de asemenea, îmbunătățirea procesului de colectare a datelor statistice cu privire la incidentele raportate, cu respectarea confidențialității datelor furnizate și a legislației aplicabile. Acest lucru va permite autorităților să înțeleagă mai bine amploarea fenomenului și să dezvolte politici și intervenții mai eficiente pentru prevenirea și combaterea acestor fenomene.
Cine a dezvoltat platforma
Platforma Stop Rasism a fost dezvoltată, din punct de vedere tehnic, de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, cu resursele și fondurile proprii, în strânsă colaborare cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Instituția Avocatului Poporului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Agenția Națională pentru Romi, Departamentul pentru Relații Interetnice și cu sprijinul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, care au contribuit la definirea cerințelor funcționale, a fluxurilor de raportare și a elementelor de conținut, astfel încât soluția să răspundă nevoilor identificate și cadrului instituțional existent.
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București va asigura mentenanța tehnică a platformei.
Informații suplimentare
Platforma a fost realizată în baza prevederilor Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2024.
Strategia afirmă că demnitatea umană, protejarea și promovarea drepturilor și libertăților omului, justiția și statul de drept reprezintă valori supreme ale unei societăți democratice și subliniază obligația statului de a nu tolera manifestări de ură sau discursul instigator la ură.
Platforma, disponibilă la adresa https://stoprasism.ro/, reprezintă unul dintre instrumentele prin care obiectivele Strategiei sunt transpuse în practică, răspunzând unei nevoi reale de a contribui la o mai bună înțelegere a fenomenului incidentelor antisemite, antirome și xenofobe de către publicul larg.
Foto: commission.europa.eu
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594 mp ai primarului Pleșa, aflați în vecinătatea parcului și „ratați” în declarația de avere!
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594 mp ai primarului Pleșa, aflați în vecinătatea parcului și „ratați” în declarația de avere! La Alba Iulia se construiește un parc de peste opt hectare, cu lacuri, zone de agrement, alei și spații verzi, printr-o […]
VIDEO | Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani
Când viața bate filmul: Cornelia, femeia din Alba care a primit o casă nouă, reunită cu fiica pe care a dat-o la orfelinat în urmă cu peste 30 de ani O poveste care pare desprinsă dintr-un film s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, în Alba. Cornelia, femeia care până nu demult trăia într-o cocioabă, […]
FOTO | Cătunele din Râmeț, legate de civilizație prin Transapuseana, printr-o investiție de 20 de milioane de lei: „Când ni s-a spus că se va asfalta, nu am crezut”
Cătunele din Râmeț, legate de civilizație prin Transapuseana, printr-o investiție de 20 de milioane de lei: „Când ni s-a spus că se va asfalta, nu am crezut” La mijlocul lunii septembrie 2026, a avut loc recepția lucrărilor de modernizare a drumurilor care „leagă de civilizație” cătunele Valea Inzelului, Valea Poieni și Valea Uzei. La mai […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu: ,,PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR”
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu: ,,PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR” Sorin Grindeanu, președintele PSD, a...
Ce este concediul de acomodare: Cine sunt beneficiari în 2026 și cum se calculează indemnizația lunară. Documente necesare
Ce este concediul de acomodare: Cine sunt beneficiari în 2026 și cum se calculează indemnizația lunară. Documente necesare Persoanele care...
Știrea Zilei
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează
Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează Platforma Stop Rasism –...
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594 mp ai primarului Pleșa, aflați în vecinătatea parcului și „ratați” în declarația de avere!
Minunea de la Parcul Alba Iulia Nord: 10 lei/mp pentru expropriați, 100 de euro/mp prin Trifu Imobiliare pentru cei 594...
Curier Județean
9 octombrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Video | „Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”: Acțiune a polițiștilor din Alba în zona Gării Alba Iulia pentru conștientizarea riscurilor la care se expun cei care urcă pe vagoane
„Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”: Acțiune a polițiștilor din Alba în zona Gării Alba Iulia pentru conștientizarea...
Politică Administrație
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane
Reconstrucția clasei politice la Alba: Partidul CRED și-a ales conducerea județeană sub coordonarea Secretarului General Liviu Iane Bastionul suveranității și...
Foto | Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Municipiul Sebeș, parteneriat educațional cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia Marți, 29 septembrie 2026, Primăria Municipiului Sebeș a...
Opinii Comentarii
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future
NOSTALGIA revine la Cluj-Napoca. „Balul Bobocilor” transformă BT Arena într-o uriașă petrecere Retro-Disco-Future, în 31 octombrie NOSTALGIA revine în această...