Incidentele antisemite, antirome și xenofobe pot fi raportate pe Platforma Stop Rasism – stoprasism.ro. Cum funcționează

Platforma Stop Rasism – https://stoprasism.ro/ – a devenit funcțională începând de joi, 8 octombrie 2026, ca instrument de informare a cetățenilor și de facilitare a raportării incidentelor antisemite, antirome și xenofobe de către victime sau martori ai manifestărilor de ură.

https://stoprasism.ro/ include secțiuni care oferă cetățenilor informații esențiale despre incidentele antisemite, antirome și xenofobe, cadrul legal aplicabil, precum și informații, într-un limbaj accesibil, despre drepturile de care beneficiază victimele. Sunt furnizate, de asemenea, resurse suplimentare, precum documente oficiale ale statului, rapoarte și studii, materiale media, documente internaționale relevante și informații despre granturi sau oportunitățile de finanțare nerambursabilă.

Acest instrument nu se substituie procedurilor legale în vigoare și nici mecanismelor existente pentru sesizarea situațiilor de urgență. Cetățenii care se confruntă cu o situație de urgență pot apela numărul unic 112.

Cum funcționează platforma

Instrumentul permite cetățenilor să sesizeze autoritățile cu privire la incidentele antisemite, antirome și xenofobe, prin completarea unui formular structurat, fără a fi necesară crearea unui cont permanent de utilizator. Odată transmisă, sesizarea este direcționată automat către autoritatea competentă, în baza câmpurilor selectate de utilizator.

În cazul în care o sesizare nu este de competența autorității către care a fost direcționată automat de sistem, aceasta o poate redirecționa către altă autoritate, cu motivarea deciziei. Aceste mecanisme au fost concepute pentru a reduce sarcinile administrative care ar fi revenit cetățeanului, inclusiv identificarea prealabilă a autorității competente.

De asemenea, platforma Stop Rasism permite cetățenilor să urmărească permanent statusul sesizării lor, proces securizat printr-un sistem de verificare în doi pași. Răspunsurile sunt comunicate, în primul rând, direct de către autoritatea competentă, precum și prin intermediul platformei.

Detalii suplimentare privind întregul proces sunt oferite în „Ghidul complet de utilizare”, disponibil permanent la adresa https://stoprasism.ro/ghid

După transmiterea sesizărilor, cetățenii primesc un chestionar de feedback privind experiența online din procesul de raportare. Scopul acestui demers este de a identifica eventuale dificultăți, în vederea remedierii.

Acest instrument urmărește, de asemenea, îmbunătățirea procesului de colectare a datelor statistice cu privire la incidentele raportate, cu respectarea confidențialității datelor furnizate și a legislației aplicabile. Acest lucru va permite autorităților să înțeleagă mai bine amploarea fenomenului și să dezvolte politici și intervenții mai eficiente pentru prevenirea și combaterea acestor fenomene.

Cine a dezvoltat platforma

Platforma Stop Rasism a fost dezvoltată, din punct de vedere tehnic, de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, cu resursele și fondurile proprii, în strânsă colaborare cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Instituția Avocatului Poporului, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul Justiției, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”, Agenția Națională pentru Romi, Departamentul pentru Relații Interetnice și cu sprijinul Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, care au contribuit la definirea cerințelor funcționale, a fluxurilor de raportare și a elementelor de conținut, astfel încât soluția să răspundă nevoilor identificate și cadrului instituțional existent.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București va asigura mentenanța tehnică a platformei.

Informații suplimentare

Platforma a fost realizată în baza prevederilor Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2024.

Strategia afirmă că demnitatea umană, protejarea și promovarea drepturilor și libertăților omului, justiția și statul de drept reprezintă valori supreme ale unei societăți democratice și subliniază obligația statului de a nu tolera manifestări de ură sau discursul instigator la ură.

Platforma, disponibilă la adresa https://stoprasism.ro/, reprezintă unul dintre instrumentele prin care obiectivele Strategiei sunt transpuse în practică, răspunzând unei nevoi reale de a contribui la o mai bună înțelegere a fenomenului incidentelor antisemite, antirome și xenofobe de către publicul larg.

Foto: commission.europa.eu

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