Incident MORTAL în Alba: Un bărbat a DECEDAT după ce a fost lovit de un tren, între localitățile Cistei și Crăciunelu de Jos
Un incident grav a avut loc joi după-masa, în jurul orei 17.00, în Alba, unde o persoană ar fi fost lovită de un tren.
Polițiștii au fost sesizați joi, 30 aprilie 2026, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost accidentată de un tren.
Din primele informații, evenimentul s-a petrecut între localitățile Cistei și Crăciunelu de Jos.
UPDATE IPJ: Este vorba despre un bărbat. Din nefericire, acesta a decedat.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii identității persoanei și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.
Foto: arhivă, caracter ilustrativ
