Incident MORTAL în Alba: Un bărbat a DECEDAT după ce a fost lovit de un tren, între localitățile Cistei și Crăciunelu de Jos

Ioana Oprean

acum 57 de minute

Incident MORTAL în Alba: Un bărbat a DECEDAT după ce a fost lovit de un tren, între localitățile Cistei și Crăciunelu de Jos

Un incident grav a avut loc joi după-masa, în jurul orei 17.00, în Alba, unde o persoană ar fi fost lovită de un tren.

Polițiștii au fost sesizați joi, 30 aprilie 2026, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că o persoană ar fi fost accidentată de un tren.

Din primele informații, evenimentul s-a petrecut între localitățile Cistei și Crăciunelu de Jos.

UPDATE IPJ: Este vorba despre un bărbat. Din nefericire, acesta a decedat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă în vederea stabilirii identității persoanei și împrejurărilor în care s-a produs acest eveniment.

VIDEO | Pentru că nu mai pot să vâneze căpriori, AJVPS Alba ar urma să depună o plângere penală împotriva ministrului Mediului. Președintele asociației: „Noi nu putem să supraviețuim doar din cotizații. Membrii așteaptă să practice vânătoarea"

acum 47 de minute

30 aprilie 2026

Pentru că nu mai pot să vâneze căpriori, AJVPS Alba ar urma să depună o plângere penală împotriva ministrului Mediului. Președintele asociației: „Noi nu putem să supraviețuim doar din cotizații. Membrii așteaptă să practice vânătoarea" Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi a organizat, astăzi, 30 aprilie 2026, o conferință de presă, la Hăpria, comuna […]

CONDAMNARE în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia: Decizie la Tribunalul Militar Cluj-Napoca

acum 5 ore

30 aprilie 2026

CONDAMNARE în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia: Decizie la Tribunalul Militar Cluj-Napoca Trbunalul Militar Cluj-Napoca s-a pronunțat, joi, 30 aprilie 2026, în dosarul militarului mort prin electrocutare în Gara Alba Iulia. O persoană (N.F.D.), fără antecedente penale, a  fost condamnată la 2 ani închisoare pentru infracțiunea de ucidere din culpă.  Executarea […]

Creștere EXPLOZIVĂ a ratei șomajului în România în martie 2026

acum 6 ore

30 aprilie 2026

Creștere EXPLOZIVĂ a ratei șomajului în România în martie 2026 România a înregistrat o rată a șomajului de 6,1%, în luna martie a acestui an, în creștere cu 0,1 puncte procentuale față de cea din februarie, cu un nivel în continuare ridicat în rândul tinerilor (15-24 de ani), de 28,2%, arată datele publicate, joi, 30 […]

