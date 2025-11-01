Încep lucrările la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina. Cum se va face accesul în zonă

Încep lucrările la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina. Accesul se va face printr-un tunel provizoriu

Reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia au anunțat vineri, 31 octombrie 2025, că începând de luni, 3 noiembrie, vor demara lucrările de consolidare, conservare și restaurare a componentelor artistice din piatră de la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina. Intervențiile au ca scop protejarea și valorificarea unuia dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului, simbol al patrimoniului cultural local și național.

Pe durata desfășurării lucrărilor, accesul pietonal prin Poarta a III-a va fi permis, însă se va realiza printr-un „tunel” provizoriu, special amenajat pentru siguranța trecătorilor. Acest sistem temporar va permite continuarea circulației pietonale fără a afecta ritmul lucrărilor sau integritatea structurii istorice.

Aceste ample lucrări fac parte dintr-un proiect de investiții finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, care vizează consolidarea și restaurarea celor patru porți monumentale ale Cetății Bastionare de tip Vauban – Alba Carolina.

