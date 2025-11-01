Încep lucrările la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina. Cum se va face accesul în zonă
Încep lucrările la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina. Accesul se va face printr-un tunel provizoriu
Reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia au anunțat vineri, 31 octombrie 2025, că începând de luni, 3 noiembrie, vor demara lucrările de consolidare, conservare și restaurare a componentelor artistice din piatră de la Poarta a III-a a Cetății Alba Carolina. Intervențiile au ca scop protejarea și valorificarea unuia dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului, simbol al patrimoniului cultural local și național.
Citește și: FOTO | A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru un nou spațiu verde
Pe durata desfășurării lucrărilor, accesul pietonal prin Poarta a III-a va fi permis, însă se va realiza printr-un „tunel” provizoriu, special amenajat pentru siguranța trecătorilor. Acest sistem temporar va permite continuarea circulației pietonale fără a afecta ritmul lucrărilor sau integritatea structurii istorice.
Aceste ample lucrări fac parte dintr-un proiect de investiții finanțat de Institutul Național al Patrimoniului, care vizează consolidarea și restaurarea celor patru porți monumentale ale Cetății Bastionare de tip Vauban – Alba Carolina.
