FOTO | A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene pentru un nou spațiu verde

A fost semnat contractul pentru reconversia șanțului estic al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene

A fost semnat contractul pentru reconversia și refuncționalizarea șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina. Peste 1 milion de euro din fonduri europene vor transforma zona într-un nou spațiu verde de recreere.

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat semnarea contractului de execuție pentru lucrările de reconversie și refuncționalizare a zonei șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina, un proiect finanțat cu fonduri europene.

„Am semnat astăzi contractul de execuție a lucrărilor de reconversie și refuncționalizare a zonei șanțului exterior est al Cetății Alba Carolina, proiect finanțat cu peste 1 milion de euro din bani europeni”, a declarat edilul.

Obiectivul principal al proiectului este crearea unui nucleu verde care să completeze rețeaua de spații verzi și parcuri din municipiu, pe o suprafață totală de 19.560 de metri pătrați, din care 18.180 de metri pătrați vor fi spațiu verde. Zona vizată urmează forma șanțului exterior de est al Cetății, între zidurile fortificației și contragardă, până la limitele parcelelor de pe strada Octavian Goga.

„Scopul principal al proiectului care va intra în execuție este revitalizarea zonei de șanț prin amenajări de spații verzi și de promenadă adecvate nevoilor de recreere ale albaiulienilor și turiștilor”, a mai transmis primarul.

De-a lungul traseului vor fi amenajate mai multe puncte de interes: un amfiteatru, piațete, parc de joacă pentru copii, oglindă de apă, traseu pentru bicicliști, teren de volei, zonă cu mese de ping-pong și, în premieră pentru Alba Iulia, două părculețe pentru animalele de companie. Zona va fi dotată cu iluminat public, sistem de supraveghere video, cișmele și locuri de odihnă, fiind accesibilă și persoanelor cu dizabilități.

Contractul de execuție a fost atribuit asocierii SC Corint SRL – SC Iasicon SA, având o valoare totală de 6.740.114 lei, din care peste 77% reprezintă fonduri nerambursabile prin Programul „Regiunea Centru” 2021–2027. Termenul de execuție al lucrărilor este de 18 luni.

„Facem din Alba Iulia un loc mai bun. Împreună”, a încheiat primarul Gabriel Pleșa.

