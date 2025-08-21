Rămâi conectat

UPDATE VIDEO | INCENDIU pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș: Probleme la compartimentul motor al unui autoturism în care se afla o familie cu 2 copii mici

acum 2 ore

INCENDIU pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș: Probleme la compartimentul motor al unei mașini

Incendiu la compartimentul motor al unui autoturism pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș. 

„Secția de pompieri Aiud a intervenit, joi, 21 august 2025, în jurul orei 18.45, pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10, km. 43, sens Aiud-Teiuș.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism”, a transmis ISU Alba.

Pompierii au deplasat la fața locului o autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE: În mașină se afla o familie cu 2 copii mici.

