UPDATE VIDEO | INCENDIU pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș: Probleme la compartimentul motor al unui autoturism în care se afla o familie cu 2 copii mici

INCENDIU pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș: Probleme la compartimentul motor al unei mașini

Incendiu la compartimentul motor al unui autoturism pe Autostrada A10 Aiud-Teiuș.

„Secția de pompieri Aiud a intervenit, joi, 21 august 2025, în jurul orei 18.45, pentru stingerea unui incendiu pe autostrada A10, km. 43, sens Aiud-Teiuș.

Din informațiile primite de la apelant incendiul se manifestă la compartimentul motor al unui autoturism”, a transmis ISU Alba.

Pompierii au deplasat la fața locului o autospecială de stingere cu apă și spumă.

UPDATE: În mașină se afla o familie cu 2 copii mici.

