INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială

Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 13.30, la un autoturism în Galtiu. Au intervenit pompierii din Alba Iulia.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Galtiu, comuma Sântimbru.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la un autoturism.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

