Rămâi conectat

Curier Județean

INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 7 minute

în

INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială

Un incendiu a izbucnit duminică, în jurul orei 13.30, la un autoturism în Galtiu. Au intervenit pompierii din Alba Iulia.

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Galtiu, comuma Sântimbru.

Din informațiile primite de la apelant, incendiul se manifestă la un autoturism.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună, pe Muntele Bîrleștilor

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

10 august 2025

De

16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună, pe Muntele Bîrleștilor O nouă ediție a proiectului cultural-științific și educativ ”Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș” va avea loc în weekend-ul 16–17 august 2025 în Mogoș, județul Alba. Consiliul Județean Alba, Centrul de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șoferi fără permis sau cu „alcool la bord”, depistați de polițiști pe drumuri din Alba: Printre ei, doi adolescenți de 16 și 19 ani

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

10 august 2025

De

Șoferi fără permis sau cu „alcool la bord”, depistați de polițiști pe drumuri din Alba: Printre ei, doi adolescenți de 16 și 19 ani Trei șoferi din Alba au dat nas în nas cu polițiștii sâmbătă și s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinși fie fără permis de conducere, fie cu ”alcool […]

Citește mai mult

Curier Județean

10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

10 august 2025

De

10-11 august 2025 | Alba se topește la 39 de grade! COD PORTOCALIU de CANICULĂ până luni dimineața. Disconfort termic accentuat și nopți tropicale ANM a emis duminică dimineața o avertizare cod portocaliu de caniculă valabilă în Alba până luni dimineața la ora 10.00. Maximele vor atinge 39 de grade, iar nopțile vor fi tropicale. […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 5 ore

Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat

Pepenele roşu – fructul purificator şi energizant al verii. Cum alegem pepenele și pentru ce afecțiuni poate fi consumat Spre...
Actualitateacum 7 ore

Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii: Câte zile libere vor avea angajații din România

Minivacanță de Sfânta Maria 2025, la sfârșitul săptămânii viitoare: De câte zile libere se vor bucura angajații din România Minivacanța...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 secunde

VIDEO | Confruntarea zilei la Truck Tuning Art 2025: Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, demonstrație de forță în șanțurile Cetății

Confruntarea zilei la Truck Tuning Art 2025: Radu Valahu vs Titanul Șoselelor, demonstrație de forță în șanțurile Cetății Radu Valahu,...
Ştirea zileiacum 2 ore

Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic de 78 de ani, cercetat de polițiști

Turiști olandezi, atacați de un câine de la o stână, în timpul unei drumeții, la Sălciua: Proprietarul animalului, un vârstnic...

Curier Județean

Curier Județeanacum 7 minute

INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia

INCENDIU la un autoturism în Galtiu: Intervin pompierii din Alba Iulia cu o autospecială Un incendiu a izbucnit duminică, în...
Curier Județeanacum o oră

16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună, pe Muntele Bîrleștilor

16-17 august 2025 | „Ovidiu Bîrlea – Tradiții culturale la Mogoș”: Claca la coasă, spectacolele folclorice, joc și voie bună,...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 4 ore

Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025

Bistra, exemplu de bună plată: Majoritatea contribuabililor și-au achitat taxele și impozitele în 2025 Peste 60% dintre contribuabilii din comuna...
Politică Administrațieacum o zi

Comunicat de presă | Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului

Voicu Vușcan, deputat PSD de Alba: PSD trebuie să își clarifice poziția și rolul în cadrul Guvernului Situația actuală, în...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 8 ore

10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I

10 august 1875 | Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci...
Opinii - Comentariiacum 8 ore

10 august: Ziua internațională a leneviei

10 august: Ziua internațională a leneviei Ziua de 10 august este dedicată, în calendarul Zilelor internaționale amuzante, sărbătoririi Zilei Internaționale...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea