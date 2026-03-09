INCENDIU la o locuință din Mogoș: Intervin pompierii din Câmpeni
Un incendiu a izbucnit luni, în jurul orei 13.00, la o locuință din Mogoș. Intervin pompierii din Câmpeni.
Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru stingerea unui incendiu in sat Valea Barnii, Mogos.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
