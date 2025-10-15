INCENDIU la o bucătărie de vară si acoperișul unei locuințe din Crăciunelu de Jos. Intervin pompierii pentru stingerea focului

INCENDIU la o bucatarie de vară si la acoperișul unei locuințe din Crăciunelu de Jos. Intervin pompierii din Blaj pentru stingerea focului

Un incendiu a izbucnit în localitatea Craciunelu de Jos, astăzi 15 octombrie, în jurul orei 09:00. Din primele informații, flăcările au cuprins o anexă gospodărească.

Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în localitatea Crăciunelu de Jos.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o anexă gospodărească.

Forte alocate pentru această misiune sunt: 1 ASAS si 1 EPA.

UPDATE 09:42:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifesta cu ardere generalizată la o bucatarie de vară si la acoperișul locuinței aflate în proximitatea producerii incendiului, pe o suprafață totală de aproximativ 30mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea incendiului, conform ISU Alba.

