Incendiu pe Autostrada A10, între Teiuș și Alba Iulia! Un autoturism a luat foc. Pompierii intervin de urgență

Incendiu pe Autostrada A10, între Teiuș și Alba Iulia! O mașină a luat foc. Pompierii intervin de urgență

Un incendiu a izbucnit pe A10, pe sensul de mers Teiuș-Alba, astăzi, 15 octombrie, în jurul orei 08:30. Din primele informații, flăcările au cuprins un autoturism.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe autostrada A10, sensul de mers, Teiuș – Alba.

Din informațiile primite de la apelant ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism.

Forte alocate pentru această misiune sunt 1 ASAS.

Știre în curs de actualizare…

FOTO: Rol ilustrativ (Arhivă)

