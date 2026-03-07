UPDATE FOTO | INCENDIU la Lodroman: Arde aproximativ un hectar de vegetație uscată

INCENDIU la Lodroman: Arde aproximativ un hectar de vegetație uscată

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit sâmbătă după-masa, în jurul orei 14.30, la Lodroman. Flăcările se întind pe aproximativ un hectar de teren.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în localitatea Lodroman.

Din informațiile preliminare incendiul se manifesta pe aproximativ 1 hectar de vegetatie.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Valea Lungă.

