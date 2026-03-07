ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni
ISU Alba: Avertisment asupra riscurilor arderii vegetației uscate. Recomandări pentru cetățeni
ISU Alba trage un semnal de alarmă la început de primăvară: incendierea vegetației uscate este strict interzisă și poate duce la incendii care pot devenii în câteva momente tragedii care pun în pericol culturile agricole, locuințele și chiar viețile oamenilor.
Având în vedere că în următoarea perioadă temperaturile vor fi în creștere, iar cetățenii obișnuiesc să își igienizeze terenurile prin ardere, facem un apel la responsabilitate și prudență!
Incendiile de vegetație uscată se propagă rapid și nu țin cont de granițele proprietății. O simplă scânteie, ajutată de vânt, poate transforma o curățenie de primăvară într-o tragedie care pune în pericol culturile agricole, locuințele și chiar viețile oamenilor.
Pentru a preveni dezastrele, pompierii din cadrul ISU Alba vă recomandă:
• Evitați utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt.
• NU ardeți resturile vegetale, gunoaiele sau deșeurile dacă nu aveți permis de lucru cu focul și fără supraveghere permanentă.
• Păstrați distanța: Arderea trebuie să se facă la distanțe de siguranță față de clădiri, depozite de furaje sau păduri.
• Asigurați mijloace de stingere: Aveți la îndemână o rezervă de apă sau un stingător pentru a interveni imediat în caz de scăpare a focului sub control.
• Atenție la fum: Fumul generat poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice la zero, provocând accidente rutiere grave!
Nu uitați că nerespectarea măsurilor specifice la arderea vegetației uscate atrage sancțiuni contravenționale.
Fiți responsabili! Protejați natura, bunurile și viața! În caz de urgență, apelați imediat 112!
