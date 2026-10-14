Video | Incendiu la Aiud: Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu două autospeciale
Incendiu la Aiud: Acoperișul unei case a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii cu două autospeciale
Pompierii din Aiud intervin pe strada Strâmtă, miercuri, 14 octombrie 2026, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit în mun. Aiud, strada Stramta.
Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe.
Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.
UPDATE ISU Alba:
Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului. Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 100mp.
Se intervine pentru localizarea și stingerea in totalitate a incendiului.
Update 2 ISU Alba:
La momentul de față incendiul este localizat, se intervine în continuare pentru stingerea in totalitate a incendiului și înlăturarea efectelor negative produse de acesta.
Fară victime.
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