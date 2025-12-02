FOTO | Incendiu în Petrești: Un grajd a fost cuprins de flăcări. Intervin pompierii din Sebeș

Dosar penal pentru un tânăr din Alba: A condus fără permis și fără centură, cu mașina defectă. Polițiștii l-au oprit pe o stradă din Deva Un tânăr de 20 de ani din comuna Avram Iancu, județul Alba, a fost prins de polițiști pe strada Ciprian Porumbescu din Deva conducând un autoturism cu probleme la iluminare, […]