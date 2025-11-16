INCENDIU în Petrești: Arde acoperișul unei locuințe de pe strada Mihai Viteazul. Intervin pompierii

Un incendiu a izbucnit duminică noaptea, în jurul orei 21.00, în Petrești. A luat foc acoperișul unei case de pe strada Mihai Viteazul.

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în Petrești, pe strada Mihai Viteazul.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la acoperișul unei locuințe ce se manifestă pe aproximativ 10mp.

Se intervine pentru localizarea și stingerea în totalitate a incendiului.

La misiune participă două autospeciale de stingere cu apă și spumă si un echipaj de prim ajutor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI