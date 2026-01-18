Curier Județean

FOTO | INCENDIU la Ocna Mureș: flăcările au cuprins o bucătărie de vară. Pompierii intervin cu două autospeciale

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

INCENDIU în Ocna Mureș: flăcările au cuprins o bucătărie. Pompierii intervin cu două autospeciale

Pompierii din Aiud intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință de pe strada Memorandumului din Aiud.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Ocna Mures, str.Memorandumului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Ocna Mureș.

UPDATE

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată o la anexa (bucatarie de vara), pe o suprafață de aproximativ 60mp.

Pompierii militari intervin pentru stingerea in totalitate a incendiului și protejarea locuinței aflate în apropierea anexei.

Fără victime.

Incendiul a fost stins.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 ore

în

17 ianuarie 2026

De

Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat” Printre haosul provocat de explozia din Alba Iulia, din această dimineață, salvatorii au găsit câinele proprietarului.  Cu toate că prezenta arsuri superficiale în zona capului și era salvat, patrupedul a fost salvat și transportat la […]

Citește mai mult

Curier Județean

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 ore

în

17 ianuarie 2026

De

CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa A negativ. ,,Avem stoc foarte mic […]

Citește mai mult

Curier Județean

UPDATE | Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de cazare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 18 ore

în

17 ianuarie 2026

De

Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de cazare Peste 20 de persoane au fost evacuate în urma exploziei care a avut loc în Alba Iulia, pe strada Arnsberg, în această dimineață. Două persoane au fost rănite grave în urma incidentului.  Astfel, 22 […]

Citește mai mult