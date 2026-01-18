FOTO | INCENDIU la Ocna Mureș: flăcările au cuprins o bucătărie de vară. Pompierii intervin cu două autospeciale

INCENDIU în Ocna Mureș: flăcările au cuprins o bucătărie. Pompierii intervin cu două autospeciale

Pompierii din Aiud intervin cu două autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință de pe strada Memorandumului din Aiud.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru stingerea unui incendiu în loc. Ocna Mures, str.Memorandumului.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Forțe alocate: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor și SVSU Ocna Mureș.

UPDATE

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii incendiului.

Incendiul se manifestă cu ardere generalizată o la anexa (bucatarie de vara), pe o suprafață de aproximativ 60mp.

Pompierii militari intervin pentru stingerea in totalitate a incendiului și protejarea locuinței aflate în apropierea anexei.

Fără victime.

Incendiul a fost stins.

