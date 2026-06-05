Curier Județean

Bacalaureat 2026 | Peste 2.000 de absolvenți ai clasei a XII-a din județul Alba așteptați la prima sesiune a examenului național de maturitate

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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Peste 2.000 de absolvenți ai clasei a XII-a din județul Alba așteptați la prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026

Examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2026, începe luni, 8 iunie, cu proba A-Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română. În acest an școlar 2.126 de elevi s-au înscris în județul Alba pentru a susține examenul de bacaluareat, 1914 din promoția curentă și 212 din promoții anterioare.

În perioada 8-17 iunie 2026 se vor desfășura probele de evaluare a competențelor lingvstice de comunicare în limba română (8-10 iunie), evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (10-11 iunie 2026), evaluarea competențelor lingvistice de într-o limbă de circulație internațională (11-12 iunie 2026) și evaluarea competențelor digitale (15-17 iunie 2026).

Pentru candidatii care detin certificate recunoscute international sau european, rezultatele obtinute la examenele de certificare a competentelor lingvistice in limbi straine si a competentelor digitale pot fi recunoscute si echivalate, in conformitate cu metodologiile si cu lista examenelor aprobate prin ordinele in vigoare ale Ministerului Educatiei și Cercetării. Lista examenelor care permit recunoasterea si echivalarea certificatelor de competente lingvistice si digitale este disponibila in nomenclatorul oficial publicat de minister.

De asemenea, candidatii din seriile anterioare care au sustinut aceste probe beneficiaza de recunoasterea lor in sesiunile urmatoare ale examenului national de bacalaureat, in conditiile prevazute de metodologiile specifice.

Evaluarea candidatilor in cadrul acestor probe se realizeaza conform procedurilor specifice examenului national de bacalaureat, prin stabilirea nivelurilor de competenta corespunzatoare fiecarei probe. Rezultatele nu se exprima prin note, ci prin niveluri de competenta, in conformitate cu metodologia in vigoare.

Probele scrise ale examenului de bacalureat încep în 29 iunie 2026- Limba și literatura română. În 30 iunie 2026 elevii vor susține proba obligatorie a profilului — proba E.c), în 2 iulie 2026 -proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d), iar în 3 iulie 2026 proba scrisă la limba și literatura maternă — proba E.b).

„Mult succes tuturor absolvenților!”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Alba.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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