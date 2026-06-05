Curier Județean

5 iunie 2026 | Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: „O rânduială specială”

Ioana Oprean

Publicat

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Slujbă nocturnă de priveghere la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia: „O rânduială specială”

Vineri, 5 iunie 2026, începând cu ora 22.00, la Catedrala Reîntregirii și Încoronării din Alba Iulia, va fi oficiată slujba privegherii.

În prima parte vor fi săvârșite Vecernia și Utrenia, urmând ca de la miezul nopții să fie celebrată Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur.

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Devenită deja o tradiție, această rânduială specială este săvârșită în prima noapte de vineri spre sâmbătă a fiecărei luni, cu excepția perioadei Postului slăvitului Praznic al Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De asemenea, amintim faptul că slujba Vecerniei și a Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, oficiată în mod obișnuit în seara zilei de vineri, de la ora 18.00, va fi suprimată.

În ceea ce privește programul liturgic al Catedralei arhiepiscopale din dimineața zilei de mâine, 6 iunie, acesta va cuprinde săvârșirea slujbei parastasului, cu începere de la ora 9.00. Adaptând grila de programe în acord cu programul Catedralei eparhiale, Radio Reîntregirea va transmite în direct, începând cu ora 22.00, slujba privegherii, care se va încheia în jurul orei 1.40.

sursa: Arhiepsicopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei

foto: arhivă

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