Nicușor Dan i-ar fi trimis surorii lui aproape 28.000 de euro, din banii donați în campania electorală. Cazul a ajuns la Parchetul General

O tranzacție financiară efectuată de Nicușor Dan în timpul campaniei electorale din 2025 a intrat în atenția Autorității Electorale Permanente și ulterior a Parchetului General.

Ar fi vorba despre un transfer de aproximativ 28.000 de euro către sora președintelui României, analizat de inspectorii AEP în cadrul verificărilor privind finanțarea campaniei.

Conform concluziilor instituției, o parte din sumă ar proveni din donațiile strânse pentru susținerea campaniei. Președintele respinge această interpretare și afirmă că banii reprezintă, de fapt, rambursarea unui împrumut acordat anterior de sora sa.

Potrivit informațiilor consemnate în documente citate în motivarea unei hotărâri judecătorești, Autoritatea Electorală Permanentă a analizat o tranzacție realizată de Nicușor Dan către sora sa, Claudia Dan, în luna martie 2025, notează Mediafax.

În urma verificărilor, inspectorii instituției au apreciat că o parte dintre fondurile transferate proveneau din donațiile strânse pentru susținerea campaniei electorale.

Pe baza acestor concluzii, AEP a transmis o sesizare către Parchetul General.

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