Incendiu în comuna Ceru Băcăinți. Flăcările au cuprins o locuință. Intervin pompierii din Sebeș

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

Incendiu în comuna Ceru Băcăinți. Flăcările au cuprins o locuință. Intervin pompierii din Sebeș

Pompierii din Sebeș intervin cu două autospeciale la un incendiu izbucnit la o locuință din comuna Ceru Băcăinți, astăzi, 20 ianuarie 2026.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine în cooperare cu Garda de intervenție Geoagiu pentru stingerea unui incendiu în com. Ceru Băcăinți.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Pompierii intervin cu: 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă (1 ISUAB, 1 ISU HD), 1 echipaj de prim ajutor medical (ISU HD) si SVSU Ceru Băcăinți.

