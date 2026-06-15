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Cazierul judiciar în format fizic nu mai este necesar la ieșirea din țară pentru cei sub 18 ani. Cum se va face verificarea

Bogdan Ilea

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Cazierul judiciar  în format fizic nu mai este necesar la ieșirea din țară pentru cei sub 18 ani. Cum se va face verificarea

Călătoriile în străinătate cu minori devin mai simple. Poliția de Frontieră anunță că însoțitorii nu mai sunt obligați să prezinte cazierul judiciar în format fizic la ieșirea din țară, documentul fiind acum verificat digital.

Verificările se fac prin sisteme informatice, chiar în momentul controlului la frontieră.

„Poliţia de Frontieră Română reaminteşte cetăţenilor că, în cazul deplasărilor în străinătate împreună cu minori, nu mai este necesară prezentarea în format fizic a certificatului de cazier judiciar”, au transmis duminică, 14 iunie, reprezentanții instituției.

Poliția de Frontieră subliniază că noua procedură contribuie la reducerea birocrației și la fluidizarea traficului la punctele de trecere a frontierei.

„Verificarea existenţei acestuia se realizează electronic de către poliţiştii de frontieră, în momentul efectuării controlului, ceea ce contribuie la simplificarea formalităţilor şi la reducerea numărului de documente pe care persoanele însoţitoare trebuie să le prezinte la trecerea frontierei”, au precizat oficialii.

În același timp, Poliția de Frontieră atrage atenția că celelalte condiții legale care trepuie întrunite pentru scoaterea din țară a copiilor rămân în vigoare.

„Celelalte condiții legale privind ieșirea din țară a cetățenilor români minori rămân neschimbate, inclusiv obligația prezentării, după caz, a declarației de acord a părinților, a hotărârilor judecătorești sau a altor documente prevăzute de legislația în vigoare”, au mai transmis reprezentanții instituției.

Măsura face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și vizează reducerea timpilor de așteptare la frontieră, dar și simplificarea procedurilor pentru familiile care călătoresc cu minori.

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