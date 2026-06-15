FOTO | Marcel Iureș și Marina Constantinescu coordonează la Alba Iulia ediția 2026 a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”

Marcel Iureș și Marina Constantinescu coordonează la Alba Iulia ediția 2026 a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”

UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia și Consiliul Județean Alba organizează, în perioada 10–18 iunie 2026, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, cea de-a doua ediție a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru”, program dedicat tinerilor actori și cercetării artistice în zona rostirii poetice, a expresiei scenice și a întâlnirii vii dintre text, voce, corp și prezență.

Inițiat în anul 2025 de UNITER, proiectul continuă în 2026 ca un spațiu de formare, căutare și reflecție artistică, așezat sub semnul memoriei lui Ion Caramitru, personalitate fundamentală a teatrului românesc, artist pentru care cuvântul rostit pe scenă nu era niciodată simplă formă, ci gând, emoție, rigoare și adevăr interior.

Ediția din 2026 se desfășoară sub direcția artistică a criticului de teatru, scriitoarei și realizatoarei TV Marina Constantinescu, sub mentoratul actorului Marcel Iureș, și propune un parcurs artistic construit în jurul poeziei lui George Gordon Byron, una dintre figurile majore ale romantismului britanic.

La cea de-a doua ediție a Atelierului de poetică teatrală „Ion Caramitru” participă actrițele și actorii: Mălina Lazăr, Oana Jindiceanu, Ecaterina Lupu, Buse Özgül, Mihai Nițu, Iosif Paștina, Iulian Costea și Aurelian Culea. În aceste zile, actorii participanți lucrează intens alături de mentorii lor, într-un ritm susținut, în care exercițiul tehnic se întâlnește cu sensibilitatea artistică. Universul byronian — traversat de neliniște, libertate, pasiune, revoltă, melancolie și intensitate interioară — devine punctul de plecare al unui proces de lucru în care tinerii actori sunt invitați să descopere nu doar sensul textului poetic, ci și felul în care acesta se transformă în respirație, energie, corp, voce și prezență scenică. Fiecare text este cercetat în profunzime, desfăcut în straturi de sens, așezat în corp, verificat prin respirație și trecut prin filtrul prezenței scenice. Atelierul nu urmărește o simplă recitare a poeziei, ci transformarea cuvântului poetic într-un act viu, asumat, încărcat de gând, emoție și forță expresivă.

O componentă importantă a ediției din acest an este atelierul de mișcare și pregătire corporală, început în data de 13 iunie 2026, coordonat de Medana Pișleagă. Acest modul completează firesc cercetarea poetică, pentru că rostirea scenică nu se sprijină doar pe voce, ci pe întregul corp al actorului. Prin exerciții de conștientizare corporală, ritm, respirație și susținere fizică, participanții învață să își folosească mai eficient diafragma, să își dozeze energia și să găsească forța necesară emiterii cuvântului rostit. În arta rostirii, respirația nu este doar un mecanism fiziologic, ci un instrument profund al expresiei scenice.

Programul ediției 2026 este completat de expoziția „Helmut Stürmer. Măști. Nuduri. Burattini.”, găzduită în foaierul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, în perioada 16–19 iunie 2026. Prezența expoziției în cadrul Atelierului adaugă o dimensiune vizuală și simbolică parcursului artistic al acestei ediții, punând în dialog memoria teatrului, imaginarul scenic, masca, corpul și figura umană. Expoziția propune o întâlnire cu universul unui artist care a marcat profund scenografia românească și care a înțeles scena ca spațiu al formelor vii, al tensiunilor interioare și al transformării.

Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” se va încheia cu o prezentare publică DEMO, care va avea loc joi, 18 iunie 2026, ora 19.00, la sediul Teatrului de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia. Artiștii vor prezenta extrase din poemul narativ „Pelerinajul lui Childe Harold” de George Gordon Byron.

Acest DEMO nu este un spectacol în sensul clasic al cuvântului, ci o formă deschisă de întâlnire cu publicul, un moment în care spectatorii pot descoperi o parte din procesul de lucru parcurs de participanți în cadrul atelierului.

Este o invitație de a vedea cum se construiește relația dintre text, respirație, corp, voce și emoție, înainte ca acestea să devină formă scenică definitivă.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Prin această nouă ediție, Atelierul de poetică teatrală „Ion Caramitru” își consolidează misiunea de a deveni un reper de formare și cercetare pentru tânăra generație de actori. Proiectul creează un cadru de lucru rar și necesar, în care mari profesioniști ai teatrului românesc se întâlnesc cu energia, vulnerabilitatea și căutările noilor generații.

Atelierul nu este doar un program de pregătire profesională, ci și o invitație la redescoperirea forței cuvântului poetic într-o lume care are, poate mai mult ca oricând, nevoie de profunzime, sensibilitate și sens.

foto: Flaviu Dușa

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