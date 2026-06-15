FOTO | Bogdan Florea, comisar de penitenciar la Penitenciarul Aiud, două medalii de argint la Brazilian Jiu-Jitsu, în competiția sportivă Open Sport BJJ Vâlcea
Bogdan Florea, comisar de penitenciar la Penitenciarul Aiud, două medalii de argint la Brazilian Jiu-Jitsu, în competiția sportivă Open Sport BJJ Vâlcea
Competiția sportivă Open Sport BJJ Vâlcea – Memorialul Leonard Gugulici a avut loc sâmbătă, 13 iunie 2026, la Sala Sporturilor Râmnicu Vâlcea.
Competiția a cuprins divizii pentru copii și juvenili, adulți, Master 1 (peste 31 de ani), Master 2 (peste 36 de ani), Master 3 (peste 41 de ani) și Master 4 (peste 46 de ani), reunind peste 400 de sportivi.
Bogdan Florea, comisar de penitenciar la Penitenciarul Aiud, a obținut două medalii de argint, după două meciuri foarte disputate la prima competiție de Brazilian Jiu-Jitsu.
Bogdan a concurat la categoria -100 kg, deși greutatea sa este de aproximativ 85 kg. În finală a pierdut la limită în fața unui adversar cu experiență vastă, campion european la categoria Master 3 (40–45 de ani) și posesor al unei centuri superioare, potrivit unui mesaj publicat de Federația Sindicatelor din Sistemul Penitenciar.
Rezultatul a fost obținut sub îndrumarea antrenorului Bogdan Dobrescu.
,,Îl felicităm pe colegul nostru, Bogdan Florea, pentru ambiția, determinarea și performanța obținută la debutul său competițional și îi dorim mult succes în continuare, atât în activitatea sportivă, cât și în cea profesională de comisar de penitenciar la Penitenciarul Aiud!”, se mai arată în mesajul publicat.
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