INCENDIU de vegetație uscată și litieră de pădure la Izvoru Ampoiului: Intervin pompierii

Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată și litieră de pădure, în localitatea Izvoru Ampoiului, aparținătoare orașului Zlatna.

La fața locului acționează forțe din cadrul ISU Alba, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Zlatna.

Intervenția este în dinamică, pompierii depunând eforturi pentru localizarea și lichidarea incendiului, astfel încât să împiedice propagarea acestuia către suprafețe mai extinse de vegetație sau către zone locuite.

Revenim cu informații suplimentare pe măsura evoluției situației.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

