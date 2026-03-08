INCENDIU de vegetație uscată la Valea Lungă. Focul se întinde pe aproximativ 6 hectare
INCENDIU de vegetație uscată la Valea Lungă. Focul se întinde pe aproximativ 6 hectare
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit duminică, în jurul orei 14.30, la Valea Lungă. Focul a cuprins aproximativ 6 hectare.
Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în localitatea Valea Lunga, spre Tăuni.
Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 6 hectare.
La misiune participă o autospecială de stingere cu apa și spumă și SVSU Valea Lungă.
Foto: arhivă
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, în declin accentuat. Fost primar din Apuseni: „O tradiție care supraviețuiește mai mult din amintiri decât din fapte”
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, în declin accentuat. Fost primar din Apuseni: „O tradiție care supraviețuiește mai mult din amintiri decât din fapte” Ioan Călin Andreș, fost primar al orașului Câmpeni, deplânge declinul accentuat din ultimii ani al Târgului de Fete de pe Muntele Găina, „odinioară mândria Țării Moților”. Potrivit lui Ioan Călin […]
ACCIDENT în Sebeș: O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare
ACCIDENT în Sebeș: O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare Un accident rutier a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 16.00, la Sebeș. O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și acordarea primului ajutor medical la evenimentul […]
FOTO | Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut locul I la Concursul Interdisciplinar „Octav Onicescu” 2026
Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au obținut locul I la Concursul Interdisciplinar „Octav Onicescu” 2026 Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au remarcat la ediția din acest an a Concursului Interjudețean Interdisciplinar „Octav Onicescu”, unde au încheiat competiția pe primul loc, la egalitate de puncte cu echipa gazdă. Tinerii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000 de lei
Datornicii ar putea să apară pe ,,lista rușinii”. Unde ar urma să fie listați românii cu restanțe de peste 3.000...
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică
Concursuri pentru posturile vacante din învățământ: Ordonanța care stabilește cadrul legal organizatoric, în consultare publică Ministerul Educației și Cercetării a...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 8 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le permite să decidă dacă vor să păstreze sau nu păcănelele
Jocurile de noroc ar putea fi interzise în mai multe orașe din Alba. Ce spun primarii după ce Guvernul le...
Curier Județean
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, în declin accentuat. Fost primar din Apuseni: „O tradiție care supraviețuiește mai mult din amintiri decât din fapte”
Târgul de Fete de pe Muntele Găina, în declin accentuat. Fost primar din Apuseni: „O tradiție care supraviețuiește mai mult...
ACCIDENT în Sebeș: O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare
ACCIDENT în Sebeș: O mașină a intrat într-un stâlp pe strada Ștefan cel Mare Un accident rutier a avut loc...
Politică Administrație
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern
Maxim 36 de posturi în Prefectura Alba după reorganizarea decisă de Guvern Numărul maxim de posturi la Instituția Prefectului –...
VIDEO | Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare
Lucrările de modernizare continuă în mai multe zone ale orașului Teiuș: O serie de investiții, aproape de finalizare În această...
Opinii Comentarii
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. MESAJE și URARI de ZIUA FEMEII
FELICITARI de 8 MARTIE 2026. Mesaje de 8 MARTIE. TEXTE cu FELICITARI de ZIUA FEMEII și URARI de 8 MARTIE...
Modele de FELICITĂRI de 8 martie. MESAJE și URĂRI care pot fi transmise prin SMS de ZIUA FEMEII
Modele de FELICITĂRI de 8 martie 2026, ziua mamei. Texte cu MESAJE, CITATE și URĂRI care pot fi trimise prin...