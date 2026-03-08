Curier Județean

INCENDIU de vegetație uscată la Valea Lungă. Focul se întinde pe aproximativ 6 hectare

Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit duminică, în jurul orei 14.30, la Valea Lungă. Focul a cuprins aproximativ 6 hectare.

Stația de pompieri Blaj intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în localitatea Valea Lunga, spre Tăuni.

Suprafața afectată de incendiu este de aproximativ 6 hectare.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apa și spumă și SVSU Valea Lungă.

