Încă un pas spre realizarea noii autobaze pentru autobuze și microbuze electrice de la Alba Iulia: Proiectul de 12 milioane de euro, la aprobare în Consiliul Local

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de vineri, 6 februarie 2026, a Consiliului Local Alba Iulia se află și un proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare infrastructură pentru dezvoltare sistem de transport public local/zonal de călători” și a cheltuielilor legate de proiect.

Este vorba de proiectul prin intermediul căruia se va realiza noua autobază pentru autobuze și microbuze electrice din Partoș, strada Gemenilor, nr. 13.

Terenul este în zona de protecție a sitului arheologic „orașul antic Apulum”, așa că a făcut obiectul unei cercetări arheologice preventive pe suprafața destinată implementării proiectului, de 5.358 de metri pătrați.

Aleșii locali urmează să aprobe proiectul în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului „Regiunea Centru 2021-2027”, Prioritatea 4: O REGIUNE CU MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, Acțiunea 4.1. Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Urbane Funcționale) – apel 2, Obiectiv specific: OS 2.8. Promovarea mobilității urbane multimodale durabile, ca parte a tranziției către o economie cu zero emisii de dioxid de carbon Acțiunea 4.1 – Dezvoltarea mobilității urbane durabile in Municipiile Regiunii Centru (inclusiv Zone Metropolitane si Zone Funcționale Urbane).

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 61.278.912,15 lei (aproximativ 12 milioane de euro), inclusiv TVA.

Contribuția proprie în proiect a UAT Municipul Alba Iulia, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, este în valoare de 15.565.340,74 lei, iar contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezentând cofinanțarea proiectului „REALIZARE INFRASTRUCTURĂ PENTRU DEZVOLTARE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL/ZONAL DE CĂLĂTORI”, este în cuantum de 914.271,43 RON.

Municipiul Alba Iulia se va angaja ca pe perioada de implementare și durabilitate a contractului de finanțare pentru proiectul „REALIZARE INFRASTRUCTURĂ PENTRU DEZVOLTARE SISTEM DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL/ZONAL DE CĂLĂTORI”, în situația în care investițiile (cu excepția stațiilor de încărcare) vor fi operate de către municipalitate sau de serviciile de interes public local aflate în subordinea acestuia, veniturile colectate din utilizarea investiției (ex: bilete/tarife, publicitate etc.) să nu depășească 50% din cheltuielile de exploatare și mentenanță ale investiției, în vederea respectării regulilor privind ajutorul de stat.

Municipiul Alba Iulia se va angaja, de asemenea, să implementeze un mecanism de control și verificare a tuturor costurilor și veniturilor aferente proiectului depus în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027,, în scopul stimulării eficienței și evitării creșterii artificiale a costurilor.

Administrația locală din Alba Iulia își propune realizarea unei autobaze pentru autobuze și microbuze electrice.

Sunt propuse următoarele investiții:

– platformă carosabilă pentru autobuze şi microbuze electrice;

– staţii de încărcare lentă;

– hală pentru menţinerea vehiculelor electrice la temperaturi pozitive;

– platformă carosabilă pentru autoturisme;

– centru administrativ;

– împrejmuirea amplasamentului cu gard din panouri bordurare prinse pe stâlpi rectangulari

din oțel, cu poarta de acces culisantă – acţionare manuală;

– stâlpi de iluminat şi camere supraveghere

Detaliile proiectului autobazei de la Partoș

Proiectul presupune realizarea unei autobaze care va conține mai multe elemente ce au ca scop îmbunătățirea transportului public și mobilității din municipiul Alba Iulia și din împrejurimi, cu accent pe reducerea emisiilor poluante la nivelul municipiului.

Se propune realizarea unei hale ce va adăposti autobuze în vederea încărcării lor pe perioada nopții, asigurând condițiile optime de climat. În afara halei vor mai exista locuri de parcare pentru autobuze, o parte dintre ele fiind dotate cu stații de încărcare rapidă, parcări de tip Park & Ride, parcări pentru angajați, stații de autobuz plecare-sosire, sistem de închiriere biciclete.

Accesul pe parcelă se va realiza pe latura de Sud a acesteia, dinspre sensul giratoriu. Ieșirea de pe parcelă se va realiza prin același loc. Imediat la intrarea în incintă, pe partea dreaptă, a fost amenajată o stație de autobus – SOSIRE și sistemul de Bike sharing.

În partea stângă, vor fi amenajate 37 de locuri de parcare pentru angajați, separate de restul circulației auto cu bariere automate.

În continuare va fi realizată o buclă cu sens unic ce va servi parcării autobuzelor și parcării de tip Park and Ride după cum urmează:

• spre latura de Est vor fi amenajate locurile de parcare de tip Park and Ride, 52 la număr, dintre care 4 pentru persoane cu dizabilități. Acestea vor avea acces din interiorul incintei și vor fi deservite de 24 stații de încărcare pentru autoturisme;

• 40 de locuri de parcare pentru autobuze în hală, fiecare cu stație de încărcare lentă. Acestea au dimensiuni de 13x4m iar interaxul structurii a fost dictat de acest pas, fiind realizat la 8,6m;

• un spațiu destinat spălătoriei și unul destinat atelierului de mici reparații. Cele două vor fi deservite de o zonă de spații tehnice și de depozitare de aproximativ 380mp ce poate adăposti și alte funcțiuni zgomotoase pentru a proteja zona administrativă. Înălțimea halei permite împărțirea spațiului în două nivele, rezultând o suprafață dublă în cazul în care va fi nevoie (760mp);

• spre partea de vest vor fi amenajate cele 20 de locuri de parcare exterioare destinate autobuzelor, 7 dintre ele fiind dotate cu stații de încărcare rapidă. Pentru restul s-a propus pregătirea racordului în eventualitatea suplimentării cu noi stații de încărcare pe viitor.

Zona de administrativă va fi amplasată în partea de sud a halei, în imediata vecinătate a accesului pe parcelă și a parcării pentru angajați. S-a optat pentru această poziție datorită caracterului de reprezentare pe care această parte a construcției îl va primi.

La parter vor fi recepția, vestiarele care au acces atât dinspre recepție cât si dinspre hală, grupuri sanitare, depozitări și spații tehnice. La nivelul etajului 1 au fost amenajate birouri, o sală de ședințe și o zonă de relaxare, iar la nivelul etajului 2 se află birouri, spații tehnice pentru partea de IT și o chicinetă unde angajații pot lua masa. Zona administrativă va fi dotată cu ascensor.

La finalul buclei va fi amenajată o stație de autobuz – PLECARE.

Hala va fi executată din elemente de beton prefabricat, beton turnat în situ, elemente metalice, panouri termoizolante, tâmplărie de tip „perete cortină” și tâmplărie clasică.

Incinta va fi dotată cu sistem de iluminat exterior, sistem de colectare a apelor pluviale, sistem de supraveghere video, împrejmuire.

Accesele auto si pietonal vor fi realizate pe latura de Sud a parcelei, din strada Gemenilor, dinspre sensul giratoriu. Ieșirea de pe parcelă se va realiza prin același loc.

Acestea vor fi dimensionate și conformate astfel încât să permită accesul persoanelor cu handicap.

De asemenea, staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice.

Vor fi realizate minim 89 de locuri de parcare pentru autovehicule, 60 pentru autobuze și 20 pentru biciclete.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI