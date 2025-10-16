Încă un pas spre realizarea la Alba Iulia a unei magacapacități de producere a energiei electrice din surse solare, proiect de aproape 4 milioane de euro: Licitație pentru proiectare și execuție
Încă un pas spre realizarea la Alba Iulia a unei magacapacități de producere a energiei electrice din surse solare, proiect de aproape 4 milioane de euro
Administrația locală din Alba Iulia a obţinut finanțare prin programul „Fondul pentru Modernizare” pentru instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate minimă de 3000 KW, în cadrul unui proiect în valoare de 3,9 milioane de euro.
Acest proiect vizează construirea și operarea unui parc fotovoltaic care va furniza energie pentru consumul propriu al clădirilor publice, sistemului de iluminat public și altor consumatori aflați în proprietatea municipiului Alba Iulia.
Primăria Alba Iulia a lansat miercuri, 15 octombrie 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a serviciilor de proiectare și execuție aferente acestui proiect.
Data limită pentru primirea ofertelor este 11 noiembrie 2025.
Obiectivele proiectului sunt:
– Creșterea nivelului de independență energetică al orașului Alba Iulia prin instalarea de sisteme fotovoltaice cu o putere totală de minim 3 MW, care vor produce energie electrică din surse regenerabile pentru consumul propriu al clădirilor publice și pentru iluminatul public.
– Reducerea anuală a emisiilor de CO2 cu aproximativ 2.650,21 tone, prin utilizarea energiei solare.
– Creșterea producției medii de energie electrică din surse regenerabile de tip solar cu minim 3 MWh/an.
Având în vedere consumul total calculat, conform facturilor de energie electrică aferente anului 2022, de 3.288.531 kWh, a rezultat o capacitate totală nou instalată care însumează minimum 3000 kW și care va produce în anul I dupa instalare 4.331.109 kWh.
Concret, acest proiect constă în realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din sursă solară cu tehnologie fotovoltaică, avînd o putere instalata de minim 3 MW, folosindu-se un număr de aproximativ 5.264 de module fotovoltaice de aproximativ 3000 Wp, amplasate pe un teren aflat in proprietatea UAT Municipiul Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
