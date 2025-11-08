Încă o doctoriță moartă în timpul gărzii. Este al doilea caz din ultima lună în spitalele din România

Încă o doctoriță moartă în timpul gărzii. Este al doilea caz din ultima lună

La mai puțin de două săptămâni după moartea directoarei medicale a Spitalului Județean de Urgență Buzău, o nouă tragedie lovește sistemul medical românesc. O doctoriță de la Spitalul de Pediatrie 1 din Cluj-Napoca a fost găsită fără viață în timpul gărzii, în dimineața zilei de 7 noiembrie 2025.

Este al doilea caz cunoscut în ultima lună în care un medic moare în timpul serviciului într-un spital din România.

Potrivit informațiilor oficiale, victima este doctorița Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, medic cu o carieră îndelungată în pediatrie. Poliția Cluj a fost sesizată în jurul orei 6.30, după ce colega sa a fost găsită inconștientă în timpul turei de noapte.

„Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, decesul a fost constatat”, a transmis IPJ Cluj. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cauza exactă a morții urmează să fie stabilită prin expertiză medico-legală.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu, a confirmat tragedia și a menționat că medicul suferea de anumite probleme de sănătate.

„Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, dar era un adevărat profesionist”, a declarat aceasta pentru presa locală.

Caz similar la Buzău, la finalul lunii octombrie

Tragedia din Cluj vine la scurt timp după decesul doctoriței Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Pe 28 octombrie 2025, aceasta a fost găsită fără viață în camera de gardă a unității sanitare, după ce colegii au observat că nu mai răspundea la telefon. Decesul a survenit la doar câteva ore după ce participase la inaugurarea unei extinderi a secției de Pneumologie.

Doctorița Ștefania Szabo, care împlinise 37 de ani pe 1 octombrie, conducea direcția medicală a spitalului din 2021. Colegii săi au vorbit, după tragedie, despre epuizarea extremă din sistem, menționând că tânăra medic făcea uneori până la șapte gărzi pe lună.

Cele două decese consecutive ale unor cadre medicale aflate în timpul gărzii ridică noi întrebări despre condițiile de muncă și nivelul de stres la care sunt supuși medicii din România.

