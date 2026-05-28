30 mai 2026 | Ziua Rezervistului Militar la Alba Iulia: Intonarea Marșului, oficierea serviciului religios și momente artistice. PROGRAMUL complet
Cu prilejul Zilei Rezervistului Militar 2026, la Alba Iulia, în Piața Cetății, pe data de 30 mai, de la ora 11:00, vor avea loc diferite activități.
Printre acestea se numără: Intonarea Marșului Rezervistului, oficierea serviciului religios și diferite momente artistice.
Programul activităţilor de Ziua Rezervistului Militar 2026 la Alba Iulia:
- 10.50 – 11.00 Primirea invitaților;
- 11.00 – 11.03 Intonarea Imnului Național al României;
- 11.03 – 11.08 Intonarea Marșului Rezervistului;
- 11.08 – 11.15 Oficierea serviciului religios;
- 11.15 – 11.25 Alocuțiune cu privire la semnificația Zilei Rezervistului Militar;
- 11.25 – 11.45 Moment artistic susținut de către eleva cap. Neacșu Elena, Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”
- 11.45 – 12.00 Moment artistic susținut de către Fanfara Centrului de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia.
Participanţi la Ziua Rezervistului Militar 2026 la Alba Iulia:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba
- Consiliul Judeţean Alba
- Primăria Municipiului Alba Iulia
- Membrii Parlamentului României și Parlamentului European din județul Alba;
- Arhiepiscopia Ortodoxă Română, Arhiepiscopia Romano – Catolică, reprezentanți ai cultelor religioase din județul Alba
- Unitățile militare (M.Ap.N., M.A.I.) din Garnizoana Alba Iulia
- Direcția Regională de Informații Transilvania Sud
- Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale Alba
- Cercul Militar Alba Iulia
- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
- Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
- Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, filiala Alba
- Asociația Națională a Veteranilor de Război Ferdinand I, filiala Alba
- Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala ”Alba Gemina”
- Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I., filiala ”Avram Iancu” Alba Iulia
- Asociația Militarilor Veterani și a Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații
- Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu” filiala Alba Iulia
- Asociația Revoluționarilor ”21 Decembrie 1989” Alba
- Fundația Alba Iulia 1918 pentru unitatea și integritatea României
- Despărțământul Astra ”Eugen Hulea” Alba Iulia
- Consiliul Județean al Pensionarilor și Persoanelor Vârstnice Alba
- Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia
- Servicii și instituții publice din județul Alba
- Partide politice
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
