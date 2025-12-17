În ultimul meci al anului, Volei Alba Blaj – victorie la Constanța, scor 3-1, în sferturile de finală ale Cupei României
În ultimul meci al anului, Volei Alba Blaj – victorie la Constanța, scor 3-1 în sferturile de finală ale Cupei României, manșa tur
Volei Alba Blaj, campioana României, a încheiat anul cu o victorie la Constanța, în manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei României
Citește și: Volei Alba Blaj, campioana turului sezonului regular în Diviziei A1! În ultima rundă, 3-0 cu Rapid
A fost CSM Constanța – Volei Alba Blaj, scor 1-3 (17-25, 25-22, 23-25, 11-25). Partida a durat 95 de minute, iar cele mai multe puncte le-au strâns Ariana Pîrv – 24 și Vittoria Piani – 18
Un meci dominat categoric în primul și ultimul set de vizitatoare. Gazdele au câștigat setul secund, au reușit să egaleze, decisiv fiind în economia disputei setul al treilea, echilibrat, în care Constanța a 20-19, însă Blajul a revenit și a fructificat prima minge de set
Volei Alba Blaj va disputa returul în „Alba Blaj” Arena în 21 ianuarie, iar în semifinalele prevăzute în 11 februarie și 4 martie va întâlni echipa calificată dintre CSO Voluntari și CSM Lugoj (3-0 în primul meci). Ultimul act se va disputa în 4/5 aprilie.
Dragoș Militaru, noul principal al Unirii Alba Iulia, antrenor ce visa de curând la Liga 1 | Nume grele, pe listă pentru înlocuirea lui Pelici
Dragoș Militaru, noul principal al Unirii Alba Iulia, antrenor ce visa de curând la Liga 1 | Nume grele, pe listă pentru înlocuirea lui Pelici încă din timpul sezonului Dragoș Militaru este noul antrenor principal al CSM Unirea Alba Iulia, după ce clubul din Cetatea Marii Uniri a anunțat încheierea colaborării cu Alexandru Pelici, o […]
Antrenorul Alexandru Pelici, plecare de la CSM Unirea Alba Iulia! Decizie-șoc, cu multe semne de întrebare
Antrenorul Alexandru Pelici, plecare de la CSM Unirea Alba Iulia! Decizie-șoc, cu multe semne de întrebare, la divizionara terță clasată pe locul 1 la finele anului! Antrenorul Alexandru Pelici a plecat de la CSM Unirea Alba Iulia, divizionara terță care iernează pe prima poziție în ierarhia Seriei 7 din eșalonul terț. Anunțul oficial al „alb-negrilor” […]
Antrenorul Alex Pelici s-a despărțit de CSM Unirea Alba Iulia!!! Se pregătește instalarea lui Dragoș Militaru
Antrenorul Alex Pelici s-a despărțit de CSM Unirea Alba Iulia!!! Se pregătește instalarea lui Dragoș Militaru la echipa de pe primul loc în Seria 7 a Ligii 3 Antrenorul Alexandru Pelici s-a despărțit de divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, formație care iernează pe prima poziție a Seriei 7 din eșalonul terț. Anunțul a fost […]
