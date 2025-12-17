În ultimul meci al anului, Volei Alba Blaj – victorie la Constanța, scor 3-1 în sferturile de finală ale Cupei României, manșa tur

Volei Alba Blaj, campioana României, a încheiat anul cu o victorie la Constanța, în manșa tur a sferturilor de finală ale Cupei României

A fost CSM Constanța – Volei Alba Blaj, scor 1-3 (17-25, 25-22, 23-25, 11-25). Partida a durat 95 de minute, iar cele mai multe puncte le-au strâns Ariana Pîrv – 24 și Vittoria Piani – 18

Un meci dominat categoric în primul și ultimul set de vizitatoare. Gazdele au câștigat setul secund, au reușit să egaleze, decisiv fiind în economia disputei setul al treilea, echilibrat, în care Constanța a 20-19, însă Blajul a revenit și a fructificat prima minge de set

Volei Alba Blaj va disputa returul în „Alba Blaj” Arena în 21 ianuarie, iar în semifinalele prevăzute în 11 februarie și 4 martie va întâlni echipa calificată dintre CSO Voluntari și CSM Lugoj (3-0 în primul meci). Ultimul act se va disputa în 4/5 aprilie.

