Sport

În turul secund al Cupei României, Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani, CIL Blaj – ACS Mediaș

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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În turul secund al Cupei României, Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani, CIL Blaj – ACS Mediaș, în 5 august

În turul secund al Cupei României, 3 formații din Alba. Vezi cu cine joacă Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia

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În turul secund al Cupei României, miercuri, 5 august, la ora 17.30, vor evolua 3 reprezentante ale Albei, urmând să intre în cursă și CSM Unirea Alba Iulia (exceptată în prima fază).

Celelalte două combatante județene sunt CIL Blaj (4-3 cu CSU Alba Iulia) și Metalurgistul Cugir (10-0 cu Hidro Mecanica Șugag).

Un lucru este sigur, echipele din Alba nu se vor duela între ele.

Jocurile de săptămâna viitoare sunt Metalurgistul Cugir – Jiul Petroșani,

Sănătatea Cluj – CSM Unirea Alba Iulia (duel tare cu „virușii verzi” la debutul oficial al lui Cristian Pustai) și

CIL Blaj – ACS Mediaș (2-0 cu Inter Star Sibiu în primul tur).

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