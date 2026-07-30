Video | Premierul interimar Ilie Bolojan: „România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova”

Premierul interimar Ilie Bolojan: „România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova”

România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, oferind Chișinăului experiența acumulată ca stat membru și sprijin politico-diplomatic, a declarat, joi, 30 iulie 2026 prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, după discuțiile cu noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la București.

În cadrul declarațiilor de presă comune susținute la Palatul Victoria, Bolojan i-a mulțumit premierului moldovean pentru alegerea României ca destinație a primei sale vizite oficiale după învestirea în funcție.

„E un gest simbolic, care confirmă încă o dată caracterul special al relației dintre România și Republica Moldova. (…) Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm, l-am asigurat de acest lucru. Discuțiile noastre s-au concentrat pe agenda de cooperare bilaterală. Avem proiecte în domenii precum energie, transporturi, educație, cultură și mediu, precum și acțiuni comune pe care trebuie să le ducem la bun sfârșit. Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătățească viața cetățenilor noștri, să încurajeze dezvoltarea economică, investițiile și schimburile comerciale bilaterale și să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a subliniat că cel mai important proiect strategic comun îl reprezintă integrarea europeană a Republicii Moldova.

„România va continua să fie principalul susținător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziție experiența acumulată ca stat membru și acordând un sprijin politico-diplomatic. Republica Moldova a înregistrat deja performanțe foarte bune în acest proces, odată cu începerea negocierilor de aderare pentru clusterele 1 – Valori fundamentale și 6 – Relații externe. Sperăm că, până la sfârșitul acestui an, la nivelul Uniunii Europene, să fie luate deciziile politice necesare pentru deschiderea negocierilor privind celelalte patru clustere”, a transmis Ilie Bolojan.

Energie și transporturi, priorități în cooperarea bilaterală

Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat și stadiul proiectelor comune, cu accent pe interconectarea în domeniile transporturilor și energiei. Bolojan a precizat că specialiștii de la București și Chișinău colaborează pentru identificarea unor soluții la dificultățile generate de actualul context de securitate.

„Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kilowolți, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea privind declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport”, a precizat Ilie Bolojan.

În ceea ce privește infrastructura rutieră, premierul interimar a anunțat că lucrările la podul de la Ungheni urmează să fie finalizate până la sfârșitul anului. Construcția va asigura conectarea Republicii Moldova la rețeaua europeană de transport prin România.

„Lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an. În acest sens, salutăm semnarea la 2 iulie anul acesta a acordului bilateral pentru conexiunea de la Ungheni, un pas înainte necesar pentru finalizarea proiectului. După cum știți, România a obținut o finanțare importantă prin Programul SAFE pentru a conecta acest pod la autostrada A 8, iar ca parte a proiectului vor exista lucrări de infrastructură și în Republica Moldova, inclusiv primul segment de autostradă la standarde europene”, a explicat Ilie Bolojan.

Un alt subiect abordat a fost infrastructura feroviară. Bolojan a amintit testarea, în luna aprilie, a liniei Fălciu-Cantemir, traficul feroviar pe această rută fiind sistat complet în ultimii 17 ani.

„În aprilie a avut loc testarea liniei Fălciu-Cantemir și, după cum știți, traficul pe această linie a fost sistat complet în ultimii 17 ani. Prin redeschiderea acestei conexiuni, România și Republica Moldova recuperează un punct important de trecere a frontierei feroviare”, a menționat premierul interimar.

Ilie Bolojan: România și Republica Moldova condamnă acțiunile Rusiei

Discuțiile de la București au inclus și situația regională și internațională, în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Avem o evaluare comună asupra acțiunilor ostile ale Federației Ruse și cu privire la efectele acestora asupra statelor vecine. Menționez, printre altele, încălcările repetate ale spațiului aerian al României în ultima perioadă. Situații similare au fost înregistrate și în Republica Moldova. Condamnăm ferm continuarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precum și orice acțiuni de încălcare a spațiului aerian sau maritim al statelor noastre”, a transmis Ilie Bolojan.

Cei doi oficiali au discutat și despre situația din regiunea transnistreană. Bolojan a declarat că România susține abordarea autorităților de la Chișinău privind reintegrarea regiunii.

„Am discutat, de asemenea, despre situația din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Apreciem și susținem pe deplin abordarea pragmatică promovată de autoritățile de la Chișinău în ceea ce privește procesul de reintegrare”, a spus Ilie Bolojan.

La finalul declarațiilor, premierul interimar l-a felicitat pe Vasile Tofan pentru asumarea funcției de prim-ministru, după o carieră în domeniul afacerilor internaționale.

„Responsabilitate pe care, așa cum știți, nu e ușor să o ducă niciun premier, nici în România, nici în Republica Moldova”, a completat Ilie Bolojan.

sursa video: Guvernul României

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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