Păcănelele, interzise original, după o perioadă de tranziție, în Alba Iulia? Ce se întâmplă cu sălile de jocuri de noroc existente. Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Păcănelele, interzise original, după o perioadă de tranziție, în Alba Iulia? Ce se întâmplă cu sălile de jocuri de noroc existente. Decizie de ultimă oră în Consiliul Local
Alba Iulia nu a intrat nici joi, 30 iulie 2026 pe lista localităților din România care aleg să elimine jocurile de noroc de pe raza localității.
Consiliul Local Alba Iulia nu a adoptat proiectul de hotărâre privind interzicerea organizării și exploatării activităților de jocuri de noroc pe raza municipiului propus de primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.
Printr-un demers inițiat de mai mulți aleși locali s-a propus o perioadă de grație pentru deținătorii de afaceri în domeniul jocurilor de noroc din Alba Iulia, în sensul ca acești să poată obține autorizații locale de funcționare în baza cărora să-și poată desfășura activitățile până în luna septembrie 2027.
„Perioada aceasta de un an îi poate ajuta să-și reconfigureze business-ul”, a subliniat Mircea Trifu în ședința de Consiliu Local.
În cele din urmă amendamentul a fost retras.
La rândul său primarul Gabriel Pleșa a retras proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi.
S-a căzut verbal de acord ca propunerile conducerii administrației locale și cele ale grupului de consilieri amintit să fie armonizate și transpuse într-un nou proiect de hotărâre care să urmeze pas cu pas căile spre adoptare.
În ultimele luni au fost intense consultări, dezbateri și discuții în jurul oportunității unei interdicții generale a jocurilor de noroc în municipiul Alba Iulia.
Luni de dezbateri
Demersul Primăriei Alba Iulia a început în luna martie 2026, când a fost pus în consultare publică proiectul de hotărâre prin care se propunea interzicerea activităților de jocuri de noroc pe raza municipiului.
Forma inițială a proiectului prevedea interzicerea sălilor cu aparate de tip slot-machine, precum și a altor activități de jocuri de noroc, în timp ce jocurile loto tradiționale ale Companiei Naționale „Loteria Română” și activitățile operatorilor care desfășoară exclusiv pariuri sportive urmau să funcționeze în baza unor reguli și autorizații locale.
Subiectul a fost ulterior supus dezbaterii publice, iar Primăria a organizat și un sondaj online pentru a afla opinia albaiulienilor.
Rezultatul consultării a fost unul categoric: 1.434 de persoane, reprezentând 66,3% dintre voturile validate, au optat pentru interzicerea sălilor cu jocuri de noroc în municipiu. Pentru reglementarea activității în anumite zone au votat 16,5% dintre participanți, în timp ce 17,2% au preferat păstrarea situației existente. În total, au fost validate 2.164 de voturi.
Proiectul a mai fost amânat o dată
Proiectul a fost programat inițial pentru vot în ședința ordinară din 29 iunie 2026, însă dezbaterea și votul au fost amânate. Înaintea ședinței din 30 iulie, proiectul a fost repus pe ordinea de zi, administrația locală revenind astfel asupra unei teme care a generat opinii diferite în rândul aleșilor locali.
În cele din urmă, Consiliul Local Alba Iulia nu a aprobat nici de această dată interzicerea jocurilor de noroc, punând capăt perioadei de incertitudine privind viitorul sălilor de „păcănele” din municipiu.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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