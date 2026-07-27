Foto | Amine Ghazoini, fundaș dreapta marocano-italian, la CSM Unirea Alba Iulia

Grand Prix România, la Alba Iulia, cu peste 300 de șahiști la start. Programul complet Începută în 2016, colaborarea dintre Federaţia Română de Şah şi Consiliul Judeţean Alba continuă şi în acest an prin organizarea la Alba Iulia a uneia dintre cele cinci etape ale Grand Prix România, cel mai puternic circuit de turnee open […]