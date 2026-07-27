Sport

Foto | Amine Ghazoini, fundaș dreapta marocano-italian, la CSM Unirea Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

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Amine Ghazoini, fundaș dreapta marocano-italian, la CSM Unirea Alba Iulia

Următoarea destinație a fundașului dreapta cu dublă cetățenie, italiană și marocană, Amine Ghazoini (25 de ani) va fi CSM Unirea Alba Iulia, a anunțat luni, 27 iulie 2026, jurnalistul Emanuel Roșu. 

„Ghazoini e un fotbalist de play-off in liga a 2-a, după părerea mea”, a precizat jurnalistul amintit. 

Amine Ghazoini a venit în România în 2024 la FCU Craiova.

Ultima dată a evoluat în eșalonul secund, la Olimpia Satu Mare.

S-a desărțit de fotmația din nordul țării după preluarea echipei de către antrenorul Alexandru Pelici.

sursa foto-text: Emanuel Roșu / Facebook

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