În SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, 4-0 cu Atletic Olimpia Gherla, cea mai clară victorie stagională

În SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, 4-0 cu Atletic Olimpia Gherla, pe „Cetate”, cea mai clară victorie stagională
CSM Unirea Alba Iulia a învins Atletic Olimpia Gherla, scor 4-0 (1-0), pe „Cetate”, gruparea din Cetatea Marii Uniri reușind cea mai clară victorie a sezonului.
În duelul formațiilor vecine din ierarhie, meci contând pentru etapa a 12-a a SuperLigii feminine, golurile au fost marcate de Elena Ruvila (prima reușită stagională), Elina Coceanovschi – dublă și Claudia Bistrian. Un succes concludent al formației albaiuliene, care venea după o serie de 5 întâlniri în care nu a câștigat (două eșecuri consecutive și doar două puncte acumulate). Cu acest succes, CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe locul 6 în clasament, depășind adversara directă, Atletic Olimpia Gherla.
Uniristele au strâns 11 puncte (3 victorii, două egaluri, 7 înfrângeri), golaveraj 14-19. Până la finele anului mai sunt două dispute, în deplasare cu Gloria Bistrița (sâmbătă, 22 noiembrie) și acasă cu Olimpia Cluj (duminică, 7 decembrie).
CSM Unirea Alba Iulia: Sara Câmpean/cpt. – Lidia Șuveț, Alejandra Sánchez, Elena Ruvila, Claudia Bistrian, Idelys Vázquez, Sonia Toma, Elina Coceanovschi, Noemi Vincze, Florentina Ancăș, Bianca Banciu. Antrenor Adrian Lopazan.
Informații: FRF, foto: Atletic Olimpia Gherla
