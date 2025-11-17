În SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, 4-0 cu Atletic Olimpia Gherla, cea mai clară victorie stagională

În SuperLiga feminină, CSM Unirea Alba Iulia, 4-0 cu Atletic Olimpia Gherla, pe „Cetate”, cea mai clară victorie stagională

CSM Unirea Alba Iulia a învins Atletic Olimpia Gherla, scor 4-0 (1-0), pe „Cetate”, gruparea din Cetatea Marii Uniri reușind cea mai clară victorie a sezonului.

În duelul formațiilor vecine din ierarhie, meci contând pentru etapa a 12-a a SuperLigii feminine, golurile au fost marcate de Elena Ruvila (prima reușită stagională), Elina Coceanovschi – dublă și Claudia Bistrian. Un succes concludent al formației albaiuliene, care venea după o serie de 5 întâlniri în care nu a câștigat (două eșecuri consecutive și doar două puncte acumulate). Cu acest succes, CSM Unirea Alba Iulia a urcat pe locul 6 în clasament, depășind adversara directă, Atletic Olimpia Gherla.

Uniristele au strâns 11 puncte (3 victorii, două egaluri, 7 înfrângeri), golaveraj 14-19. Până la finele anului mai sunt două dispute, în deplasare cu Gloria Bistrița (sâmbătă, 22 noiembrie) și acasă cu Olimpia Cluj (duminică, 7 decembrie).

CSM Unirea Alba Iulia: Sara Câmpean/cpt. – Lidia Șuveț, Alejandra Sánchez, Elena Ruvila, Claudia Bistrian, Idelys Vázquez, Sonia Toma, Elina Coceanovschi, Noemi Vincze, Florentina Ancăș, Bianca Banciu. Antrenor Adrian Lopazan.

Informații: FRF, foto: Atletic Olimpia Gherla

