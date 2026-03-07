Sport

CSU Alba Iulia – Progresul Pecica 1-0 (0-0) Studenții, victorie uriașă, Pandor – gol pentru 3 puncte mari!

CSU Alba Iulia – Progresul Pecica 1-0 (0-0), în Seria 7 din Liga 3, pe „Pielarul” | Studenții, victorie uriașă, Pandor – gol pentru 3 puncte mari!

CS Universitar Alba Iulia, la prima reprezentație internă a primăverii, pe „Pielarul”, a trecut de Progresul Pecica, scor 1-0 (0-0). O victorie uriașă pentru elevii lui Nicolae Ghișa, cu un gol de 3 puncte mari reușit de Pandor și o partidă excelentă reușită de căpitanul Pauletti.

Studenții au abordat confruntarea de pe penultima poziție, cu 4 insuccese la rând, în compania unui oponent ce se bate pentru play-off. Un prim mitan în care s-au distins portarii, Pauletti intervenind la ocaziile lui Mura (5) și S. Borcea (37), iar Zamfir la oportunitatea lui Stănilă (10). Pandor (52) a deschis scorul cu o reluare din câțiva metri (pasă Tamaș), asta după ce Mura (50) a trimis în bară, un moment cheie al disputei. Pauletti, portarul gazdelor, și-a păstrat poarta imaculată, cu alte două intervenții excelente în aceeași fază (75, Huc și Mura)

 Arădenii au început anul cu o victorie surpriză (1-0 cu conjudețenii de la Sântana), aveau 4 jocuri adjudecate în 5 confruntări și încă mai speră la „careul de ași”.

Urmează derby „de Alba”, pe „Cetate”, sâmbătă, 14 martie

Arbitri H. Mailat (Cristești), I. Humita (Armeniș), D. Pașca (Cirileu); rezervă G. Toma (Sanpaul) Observatori F. Gherghel (Baia Mare), I. Enea (Bălești)

