În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată!

Guvernul României a aprobat acordarea unei locuințe de protocol fostului președinte Traian Băsescu, însă, spre deosebire de alți șefi de stat, acesta a optat pentru un apartament într-un bloc de locuințe, și nu pentru o vilă.

Traian Băsescu a pierdut vila de protocol în martie 2022, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a emis o decizie definitivă prin care a constatat că a colaborat cu fosta Securitate. Totuși, CCR a stabilit că retragerea drepturilor acordate foștilor președinți, în cazul existenței unei decizii definitive privind colaborarea cu fosta Securitate, este neconstituțională.

Astfel, fostul președinte al României, Traian Băsescu, după o perioadă lungă de procese cu Statul Român, a reușit să își primească drepturile inapoi. Decizia favorabilă a fost emisă de Curtea Constituțională a României (CCR) pe 1 iulie 2025.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, hotărârea a fost adoptată în ședința Executivului de joi și are un regim clasificat, la solicitarea expresă a fostului președinte. Clasificarea deciziei a fost justificată prin motive ce țin de securitate și confidențialitate.

Solicitarea fostului șef de stat a vizat în mod explicit un apartament, nu o reședință de tip vilă, decizia fiind respectată de Guvern în forma finală a hotărârii.

