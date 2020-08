În loc să elimine pensiile SPECIALE, Guvernul Orban le majorează: Ele vor crește automat!

În cursul zilei de azi, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat că pensiile speciale vor crește automat de la 1 septembrie, odată cu majorarea punctului de pensie.

Încă de la preluarea Guvernării, Cabinetul Orban s-a bătut cu pumnii în piept că va elimina pensiile speciale.

Ludovic Orban a vrut să precizeze că Guvernul PNL nu va majorapensiile speciale, după ce punctul de pensie va crește, de la 1 septembrie, cu doar 14% și nu cu 40 de procente, așa cum prevede legea. Însă, Violeta Alexandru, ministrul Muncii, l-a dat de gol pe șeful său și a anunțat că vor crește și pensiile speciale, scrie Știripesurse.ro.

Ludovic Orban: Am văzut o întreagă discuție legată de modul în care să se facă această majorare. Mulți au zis: să creștem pensiile mici, să facem o creștere direct proporțională cu mărimea pensiilor. Acest lucru nu este posibil. Noi nu majorăm pensiile, ci punctul de pensii. Dacă am face o majorare diferențiată procentual, am crea niște nedreptăți imense și am încălca principiul contributivității. Nu se cresc pensiile speciale în această majorare.

Violeta Alexandru: Pensiile speciale sunt compuse dintr-o parte calculată pe baza contributivității care, prin schimbarea anunțată, în mod automat vor crește, respectiv o parte consistentă care vine de la bugetul de stat și nu are niciun impact.

Ludovic Orban: Pensia minimă socială va crește.”, a fost schimbul de replici dintre cei doi, în ședința de guvern.

Sursa: bugetul.ro