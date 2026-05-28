Skepsis Studio la drum – elevii și studenții cu Skepsis vor reprezenta Alba Iulia la evenimente artistice la nivel național și internațional

Încă din 2012, Grupul Skepsis a inițiat programul SKEPSIS STUDIO – un program continuu de inițierere și formare în arta actorului pentru elevii și studenții din Alba Iulia și din județul Alba. Anul acesta tinerii se pregătesc din nou să reprezinte Alba Iulia la evenimente artistice la nivel național și internațional.

Festivalul Național Studențesc de Teatru Contemporan „ActFest”

În perioada 29-31 mai 2026, cu susținerea Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, tinerii vor participa la Festivalul Național Studențesc de Teatru Contemporan „ActFest” ediția a XIII – a, organizat de Casa de Cultură a Studenților Galați.

Evenimentul are un caracter competitiv, având ca scop susţinerea, afirmarea şi stimularea potenţialului artistic studenţesc în domeniul interpretării teatrale. La ediția din acest an participă trupe și grupuri de teatru afiliate Caselor de Cultură Studenţeşti din centrele universitare: Alba Iulia, Brașov, București, Cluj – Napoca, Galați. Suceava.

Skepsis Studio va prezenta în program spectacolul ”Soluția”, creat de Viorel Cioflică, inspirat de un text scurt semnat de Matei Vișniec, în rolurile principale fiind: Denisa Bălșan, George Dan, Ioana Voj, Carmen Cîmpean, Tudor Cioancă, Tatiana Popic, Alexandru Bibolar și Diana Bîrsan.

Programul complet al evenimentului poate fi consultat pe pagina facebook a organizatorului : https://www.facebook.com/ccs.galati

Festivalul Internațional de Teatru de Tineret ”PRIESTS OF ARLEKIN”, ediția a XII-a

În perioada 03-07 iunie, Skepsis Studio va reprezenta Alba Iulia și România, la Festivalul Internațional de Teatru de Tineret ”PRIESTS OF ARLEKIN”, ediția a XII-a, care se va desfășura la Pernik, în Bulgaria.

Elevii cu Skepsis vor prezenta în cadrul programului spectacolul ”A complicated case”, care va fi prezentat în limba engleză, în rolurile principale fiind : Adriana Koble, Alexandra Dobrescu, Irina Ștefan, Emma Răileanu, Tudor Cioancă, Alexia Șușman, Sînziana Zaharia, Diana Muntean, Ioana Voj.

Participarea la acest eveniment este susținută integral din resurse proprii.

”În anul 2012 am inițiat programul de formare continuă Skepsis Studio, destinat inițierii în arta actorului și dezvoltării personale pentru tineri elevi și studenți. Ne dorim să promovăm și să valorizăm potențialul creativ și artistic local și una dintre modalități este aceea de a-i susține anual în participarea la evenimente naționale și internaționale, unde au șansa de a-și prezenta munca și de a observa și învăța de la ceilalți.”- Viorel Cioflică

În programul festivalului figurează 32 de spectacole susținute de trupe, companii și școli de teatru din : Bulgaria, Italia, Bosnia și Hețegovina, Grecia și România.

Evenimentul este organizat de compania locală The Musketeers, Municipalitatea Pernik și Teatrul Municipal ”Boyan Danovski” urmărind promovarea organizațiilor de tineret și trupelor de elevi care activează în cadrul acestora pe diverse ramuri artistice: teatru, dans, animație, muzică.

Programul complet al evenimentului poate fi accesat pe pagina facebook dedicată acestuia : https://www.facebook.com/profile.php?id=100092586441861

Skepsis Studio – un program de succes!

Dincolo de educație și dezvoltare personală prin artă, rezultatele acestui program s-au concretizat în timp printr-o serie de tineri care au urmat studii superioare de specialitate reprezintând acum cu cinste profesia de actor sau actriță, nu doar în România ci și în străinătate.

”Compania de teatru Skepsis este o companie profesionistă în care alături de membrii cu vechime se regăsesc acum, ca și colegi maturi, foști elevi sau studenți care de-a lungul anilor au transformat pasiunea în profesie, absolvind studii de specialitate în țară sau în străinătate. Ne pregătim viitorul cu grijă și răbdare, susținând activ prin resursele pe care avem și pe care le obținem evoluția profesională a tinerilor noștri. Vom fi mereu alături de ei și îi vom încuraja în a dezvoltarea lor ca actori și mai ales… ca oameni de valoare.” – Viorel Cioflică

Mai multe detalii despre compania de teatru Skepsis și programul de formare se regăsesc pe site-ul oficial: https://teatrulskepsis.ro/

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI