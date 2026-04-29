Sport

În Liga 3, prima etapă a returului în play-off: CSM Unirea Alba Iulia, la Baia Mare, la mâna antrenorului Alexandru Pelici! Vezi celelalte dispute ale conjudețenelor din Seria 7

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

În Liga 3, prima etapă a returului în play-off: CSM Unirea Alba Iulia, la Baia Mare, la mâna antrenorului Alexandru Pelici! Vezi celelalte dispute ale conjudețenelor din Seria 7 a eșalonului terț

În eșalonul terț, este prima etapă a returului în play-off, iar pentru CSM Unirea Alba Iulia urmează un nou duel al orgoliilor, în deplasare, cu Minaur Baia Mare, formație pregătită de Alexandru Pelici.

Joc extern, la Zalău, are și Metalurgistul Cugir. În play-out, conjudețenele CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia dispută vineri, 1 mai, reprezentații interne.

*CS Universitar Alba Iulia (locul 5, 30 de puncte) – Unirea Sântana (locul 1, 44 de puncte), vineri, 1 mai, ora 18.00, pe „Pielarul” Sebeș, play-out.

Penultima prestație acasă pentru „alb-albaștrii” care vin după acel 5-1 din deplasare cu Unirea DMO (primul succes în play-out). Gazdele au tot lotul la dispoziție și au îndepărtat din emoții în privința permanenței în eșalonul terț după adjudecarea celor 3 puncte (în ierarhia celor 8 formații de pe locurile 5 au 30 de puncte, la 3 „lungimi” de presupusul loc retrogradabil). Imbatabili în această fază a sezonului (și cu 5 meciuri fără a pierde), studenții au în față echipa ce conduce ierarhia play-out-ului (6 jocuri fără eșec). În sezonul regular, în Arad a fost 0-3, dar acasă, în 21 noiembrie 2025, un „set” în favoarea CSU (6-1, după o a doua repriză senzațională)!

*CIL Blaj (locul 4, 33 de puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 2, 40 de puncte), vineri, 1 mai, ora 18.00, „CIL Veza”, play-out.

Echipa din „Mica Romă, fără probleme de efectiv speră să învingă în acest ultimul joc stagional în fața suporterilor, mai ales că vine după remiza de moral de la Sântana. În sezonul regular s-au impus gazdele, 2-0, în Timiș, respectiv 2-1 la Blaj (28 noiembrie 2025).

*Minaur Baia Mare (locul 6, 13 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 3, 17 puncte), sâmbătă, 2 mai, ora 18.00, pe Stadionul „Viorel Mateianu”, play-off.

Un meci cu o încărcătură special din toate punctele de vedere, cu antrenorul Alexandru Pelici iarăși în fața propriilor elevi, la o lună distanță (0-1 pe „Cetate”, la jocul său de debut). Cu 4 puncte în spate Minaur are două succese succesive (ultimul 4-1 cu Metalurgistul Cugir) și este în fața ultimei șanse în a se înscrie în calculele luptei pentru locul 2, care ar asigura prezența la barajul de promovare. O dispută cu o miză imensă pentru „alb-negrii”, în condițiile în care în ultimele două deplasări au luat un sigur punct (egal săptămâna trecută cu „virușii verzi”, care se află cu un punct în față). CSM Unirea Alba Iulia este constrânsă să nu plece cu mâna goală din acest duel de foc, mai ales că runda viitoare o așteaptă un alt examen major, acasă, cu SCM Zalău!

*SCM Zalău (locul 4, 15 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 7, 10 puncte), sâmbătă, 2 mai, ora 18.00, pe „Municipal”, play-off.

Formația portarului albaiulian Dinu Moldovan deține șanse reale să ajungă pe poziția a doua, fiind în calcule, la 3 puncte de Sănătatea Cluj și două de CSM Unirea Alba Iulia. Zălăuanii speră să dea lovitura, având o față o formație în picaj, cu 3 eșecuri consecutive și două puncte strânse în 5 întâlniri. „Roș-albaștrii”, cu un efectiv complet, au remizat 1-1, la Cugir, în tur (ultimul punct loat de elevii lui Lucian Itu).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

