În Cupa României, CSM Unirea Alba Iulia – calificare la ambele categorii, Under 19 și Under 17, după victoriile externe cu ACS Mediaș

În Cupa României, CSM Unirea Alba Iulia s-a calificat la ambele categorii, Under 19 și Under 17, după victoriile externe obținute în deplasare cu ACS Mediaș.
La Under 19, „alb-negrii” pregătiți de Florin Danciu au învins cu 4-1 (3-1), goluri marcate de Ursu – dublă, Cristea și Butnariu (penalty). La Under 17, elevii lui Silviu Miron s-au impus în fața unui oponent poziționat mai sus în ierarhia Seriei 8, scor 1-0 (0-0), gol marcat de Luca Vlad.
Următoarea etapă a competiției este prevăzută în 5 noiembrie. LPS Sebeș, cealaltă conjudețeană, s-a calificat la Under 19, după duelul cu Corvinul Hunedoara
