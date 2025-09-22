FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, duble victorioase în Campionatele Under 19 și Under 17 | Conjudețenele, pe podium

LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, duble victorioase în Campionatele Under 19 și Under 17. Conjudețenele se clasează pe podium după etapa a cincea

Duble victorioase pentru LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia în etapa a cincea a Seriei 8 din Campionatele Naționale Under 19 și Under 17. De altfel, LPS Sebeș se menține imbatabilă în actuala ediție și se clasează pe locul secund la categoria superioară de vârstă, pe podium urcând CSM Unirea Alba Iulia la Under 17.

Etapa viitoare (duminică, 28 septembrie, la orele 12.00 și 14.00) sunt disputele LPS Sebeș – ACS Mediaș (pe „Pielarul” și CSC Șelimbăr – CSM Unirea Alba Iulia. Rezultate:

*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 5-0; CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș 1-4 (1-3), au punctat Ghitan, M. Cristea (dublă) și E. Vlad. Antrenorul Doru Oancea a mizat pe Crețu – P. Lăncrănjan, Vintilă, Nicola, Moise, Ghitan, M. Cristea, Moș, V. Cosma, Todea, E. Vlad, mai intrând T. Crișan, Cl. Lăncrănjan, An. Ursu, Davel și Zdroba. LPS Sebeș a acumulat 11 puncte (3 succese și două egaluri, golaveraj 25-4) și este pe locul secund, după AFC Hermannstadt, lider cu maximum de puncte. CSM Unirea Alba Iulia se clasează pe locul 5, cu 7 puncte (două partide adjudecate, un egal, golaveraj 9-7).

*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – Corvinul Hunedoara 5-2, CSȘ Caransebeș – LPS Sebeș 0-1 (0-1), a înscris Cătană. „Alb-negrii” conduși de Silviu Miron ocupă treapta a treia a podiumului, cu 10 puncte (3 întâlniri câștigate, un egal, golaveraj 15-8). LPS Sebeș se clasează pe locul 5, cu 9 puncte (două succese, 3 remize, golaveraj 5-3). Paul Păcurar i-a utilizat pe Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu, Bugnariu, Boca, Moga, Miclea, Droj – Fulea, au mai jucat Boitoș si Țîrlea. Uniriștii joacă etapa viitoare în deplasare cu vecina din ierarhie, CSC Șelimbăr (11 puncte, fără a pierde vreun meci).

