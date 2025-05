În competițiile juvenile, LPS Sebeș – dublă victorie, CSM Unirea Alba Iulia – succes la Under 19

În etapa a 24-a a competițiilor juvenile Under 19 și Under 17 organizate de Federația Română de Fotbal, în dreptul conjudețenelor sunt 3 victorii, doar CSM Unirea Alba Iulia suferind o înfrângere, la Under 17, în Seria 11.

În runda următoare sunt duble externe, duminică, 18 mai, Interstar Sibiu – CSM Unirea Alba Iulia și ACS Mediaș – LPS Sebeș. Rezultate:

*Under 19:

CSM Unirea Alba Iulia – ACS Mediaș 7-1; LPS Sebeș – CSȘ Odorheiu Secuiesc 2-0 (1-0), dublă T. Crișan (41, 54). Antrenorul Doru Oancea i-a utilizat pe Similie – P. Lăncrănjan, Vintilă, Fleacă, Moise – Alb, Avram, T. Crișan, M. Cristea, Cl. Lăncrănjan – Todea, mai intrând Alisie, Șerb, Cosma, Crețu și An. Ursu.

„Alb-negrii” conduși de Alexandru Kalanyos sunt lideri, cu 60 de puncte (20 de victorii, golaveraj 122-30), cu 5 puncte avans față de Hermannstatdt (164-15 golaveraj), în jocul viitor întâlnind penultima clasată (Interstar Sibiu, 3 puncte, golaveraj 7-265). LPS Sebeș se clasează pe locul 5, cu 42 de puncte (13 succese, 3 remize, golaveraj 90-22);

*Under 17:

CSM Unirea Alba Iulia – ACS Mediaș 1-4 (a doua înfrângere la rând a albaiulienilor); LPS Sebeș – CSȘ Odorheiu Secuiesc 3-1 (1-1). Gazdele au revenit de la 0-1, prin golurile marcate de Cătană (33), E. Vlad (52, eliminat în minutul 56), Moș (59). Paul Rahovean a mizat pe Cioară – Dican, Cătană, Nicola, L. Crișan, Căian, Moș, Davel, Miclea, Ghitan, E. Vlad, mai jucând Rădac, Ganga, Hudrea, Topală și Fulea. După 5 succese la rând „leii mici” se mențin pe treapta a treia a podiumului, cu 54 de puncte (17 partide adjudecate, 3 egaluri), golaveraj 104-19, cu 4 puncte peste ACS Mediaș, viitorul oponent. CSM Unirea Alba Iulia este pe poziția a opta, cu 19 puncte (6 meciuri castigate, un egal), golaveraj 42-94.

