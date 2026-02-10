Impozitul pe proprietate 2026 | Ilie Bolojan: „Stabilirea impozitului pe proprietate bazată pe valoarea de piață nu va determina în mod automat noi majorări”

Ilie Bolojan: „Stabilirea impozitului pe proprietate bazată pe valoarea de piață nu va determina în mod automat noi majorări”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, 9 februarie 2026, la televiziunea Digi 24, că stabilirea impozitului pe proprietate bazată pe valoarea de piață nu va determina în mod automat noi majorări.

„Avem un angajament să aplicăm de la finalul acestui an o cotă procentuală pe valoarea de piață a imobilelor. Această valoare de piață este în curs de stabilire pe baza tranzacțiilor care se fac în toată țara. Nu va însemna o nouă majorare, pentru că procentul pe care îl aplică localitățile va putea fi reglat de la fiecare localitate. Dar este adevărat că valoarea care se va plăti va fi apropiată de ceea ce se plătește anul acesta. Și, practic, ăsta este un an de tranziție, dar nu mai puteam să mergem în această formulă. Iar acum avem două posibilități.

Facem o analiză în momentul de față să vedem care este impactul, unde sunt problemele, și trebuie să luăm niște decizii. În mod cert, impozitele pe proprietate în administrația locală depind de mai mulți factori, care sunt foarte diferiți și nu pot fi integrați într-o formulă simplistă, pentru că depind de rangul localității – dacă ești municipiu, dacă ești oraș – depind de zonare, depind de tipul de casă, din ce-i construită’, a precizat premierul, potrivit Agerpres.

Acesta a adăugat că în Europa taxele locale acoperă în general toate cheltuielile primăriilor. În România, însă, veniturile autorităților locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal.

Ilie Bolojan a mai spus că în România s-au creat de-a lungul anilor „foarte multe excepții”, astfel încât „o bună parte” dintre cetățeni nu au mai plătit taxe și impozite locale.

„Sunt câteva zone, în special cei care locuiesc în imobile vechi de peste 50 de ani până la 100 de ani, zone de case vechi, zone istorice și așa mai departe, acolo impactul a fost mult mai mare pentru că s-a suprapus o majorare de impozit cu o scutire de facilitate. De asemenea, avem situații în care, de exemplu, unele primării au majorat mult mai mult impozitele pe mașini față de limita pe care a stabilit-o Guvernul, crezând poate că vor încasa mai mulți bani sau și-au stabilit politicile locale. Problema pe care o au, după ce au apărut nemulțumirile cetățenilor, este că de majorat le-au putut majora, dar legislația actuală nu le permite să le reducă la nivelul minim stabilit în legea națională”, a detaliat premierul.

