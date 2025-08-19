Iluminat arhitectural pentru biserica din Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul

Iluminat arhitectural pentru biserica din Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Alba Iulia

În dezbateri în comisiile de specialitate ale Consiliului Local Alba Iulia se află un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri unități de cult – Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia „Cuvioasa Paraschiva”, situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 143A.

Pentru punerea în evidență pe timp de noapte, Primăria Alba Iulia a încheiat un acord de parteneriat Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia ”Cuvioasa Paraschiva”.

Pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; a fost încheiat un contract cu Electronet Instalații SRL, pentru obiectivul de investiții menționat.

Având în vedere Studiul de Fezabilitate întocmit de către Electronet Instalații SRL, respectiv a devizului general pentru obiectivul de investitii „ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia ”CUVIOASA PARASCHIVA” situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 143A este necesară aprobarea de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general.

În cadrul documentației tehnico-economice proiectantul propune „ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Parohia Ortodoxă Română Alba Iulia ”CUVIOASA PARASCHIVA” situată pe bdul Tudor Vladimirescu, nr 143A iar valoarea totală a investiției este de 346.012,95 lei fără TVA, din care C + M 319.662,95 lei fără TVA.

Finanțarea investiției se va face din bugetul local și din alte surse constituite conform legii.

