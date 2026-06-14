Indexare pensii 2027 | Premierul desemnat, Eugen Tomac, explicații despre indexarea pensiilor: Urmează să mai facem o evaluare și să discutăm cu cei de la Comisia Europeană
Premierul desemnat, Eugen Tomac, explicații despre indexarea pensiilor: Urmează să mai facem o evaluare și să discutăm cu cei de la Comisia Europeană
Premierul propus Eugen Tomac a explicat modul în care ar urma să fie indexate pensiile, măsură inclusă în programul de guvernare pe care intenționează să îl aplice în cazul în care executivul său va primi votul de încredere al Parlamentului.
Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat sâmbătă că indexarea pensiilor este un obiectiv al viitorului guvern, însă aplicarea acestei măsuri depinde de evaluarea situației bugetare și de discuțiile cu instituțiile europene.
„Obiectivul nostru este să respectăm persoanele vârstnice din această țară”
„Obiectivul nostru este să respectăm persoanele vârstnice din această țară, care așteaptă de foarte mult timp să le fie indexate pensiile. (…) Evident că urmează să mai facem o evaluare, să discutăm cu cei de la Comisia Europeană, dar optimismul nostru ne încurajează să privim o asemenea măsură ca și posibilă, începând de la 1 ianuarie 2027”, a afirmat premierul desemnat Eugen Tomac, sâmbătă, într-o intervenție la Antena 3 CNN.
„Ținând cont de sumele de deficit bugetar pe care le-am asumat, este esențial să fim predictibili, pentru că măsurile pe care le vom propune nu vrem să surprindă pe nimeni. Și, așa cum am spus, obligația noastră este ca, în termen de una-două luni maxim, să avem o evaluare corectă a bugetului”, a spus Tomac.
„Absolut va fi corelată cu inflația, exact cum prevede legea. În clipa în care vom avea datele exacte, cel mai probabil în jurul cifrei pe care ați anunțat-o dumneavoastră (n.r.: 10%), vom lua această măsură. Dar, repet, după ce vom face o evaluare extrem de serioasă, astfel încât să nu afecteze bugetul de stat. Dar ținta noastră este aceasta și este o necesitate”, a mai precizat premierul desemnat.
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