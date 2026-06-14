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El Niño a început: Avertismentul transmis de agenția americană de observare a oceanelor

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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ALBA FEST 2026

El Niño a început: Avertismentul transmis de agenția americană de observare a oceanelor

Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite (NOAA) a anunțat, în iunie 2026, declanșarea fenomenului climatic El Niño și avertizează că acesta s-ar putea transforma într-un episod deosebit de puternic, cu efecte semnificative la nivel global.

Oamenii de știință estimează o probabilitate de 63% ca evenimentul să devină unul dintre cele mai intense înregistrate din 1950 încoace, conform Libertatea.

NOAA a anunțat oficial, joi, 11 iunie 2026, debutul fenomenului climatic El Niño, un eveniment natural care încălzește apele de suprafață din centrul și estul Oceanului Pacific ecuatorial și influențează la scară globală regimurile de vânt, presiune și precipitații.

El Niño determină modificări semnificative în circulația atmosferică, influențând vremea pe mai multe continente. Potrivit NOAA, probabilitatea ca actualul episod să devină unul dintre cele mai intense înregistrate din 1950 este de aproximativ 63%, cu un vârf estimat între noiembrie 2026 și ianuarie 2027.

Încă din luna mai, Organizația Meteorologică Mondială (OMM) anticipase declanșarea fenomenului, estimând o probabilitate de 80% ca El Niño să se instaleze între iunie și august 2026 și de 90% ca acesta să persiste până la sfârșitul anului.

La începutul săptămânii, Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a avertizat că fenomenul El Niño va influența și România în perioada următoare, inclusiv până anul viitor. Potrivit șefei ANM, creșterea temperaturilor la nivel global afectează și continentul european, iar debutul verii 2026 va aduce în țara noastră episoade accentuate de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.

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