Iluminat arhitectural la Catedrala Unității Naționale din Alba Iulia: Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în pregătire
Iluminat arhitectural la Catedrala Unității Naționale din Alba Iulia
Este în dezbatere în comisiile Consiliului Local Alba Iulia un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Iluminat arhitectural pe clădiri unități de cult – Biserica Catedrala Unității Naționale, Parohia Ortodoxă Română – Platoul Romanilor din Alba Iulia”, situată pe Bulevardul Transilvaniei, nr 36.
Potrivit raportului întocmit de Direcția Tehnică, Dezvoltare a Primăriei Alba Iulia, pentru punerea în evidențță pe timp de noapte, administrația locală din Alba Iulia a încheiat un acord de parteneriat cu Biserica Catedrala Unității Naționale, Parohia Ortodoxă Română – Platoul Romanilor din Alba Iulia situată pe Bulevardul Transilvaniei, nr 36.
Pentru întocmirea unui studiu de fezabilitate conform prevederile Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, a fost încheiat un contract cu Electronet Instalatii SRL, pentru obiectivul de investiții menționat.
Având în vedere Studiul de Fezabilitate întocmit de către Electronet Instalatii SRL, respectiv a devizului general pentru obiectivul de investitii ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Biserica Catedrala Unității Naționale, Parohia Ortodoxă Română – Platoul Romanilor din Alba Iulia”, situată pe Bulevardul Transilvaniei, nr 36, este necesară aprobarea de Consiliul Local al municipiului Alba Iulia a indicatorilor tehnico-economici conform devizului general.
În cadrul documentației tehnico-economice proiectantul propune ILUMINAT ARHITECTURAL PE CLĂDIRI UNITĂȚI DE CULT – Biserica Catedrala Unității Naționale, Parohia Ortodoxă Română – Platoul Romanilor din Alba Iulia” situată pe bulevardulTransilvaniei, nr 36, iar valoarea totală a investiției este de 1.032.376,60 lei fără TVA, din care: C + M 983.126,60 lei fără TVA.
Finanțarea investiției se va face din bugetul local și din alte surse constituite conform legii.
