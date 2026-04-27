Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia), 5 medalii, dintre care una de aur, la naționalele de înot! Bronz și pentru Matei-Florin Turuș

Ilinca Ileană-Pienariu (LPS Alba Iulia), 5 medalii, dintre care una de aur, la naționalele de înot, competiție disputată la Otopeni! Bronz și pentru Matei-Florin Turuș
Ilinca Ileană-Pienariu (Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia) a reușit rezultate extraordinare la Campionatul Național de înot pentru seniori, tineret și juniori I-II!
Sportiva din Cetatea Marii Uniri a cucerit 5 medalii, dintre care una de aur, la junioare 2, în proba de 200 metri fluture, și alte 4 distincții de bronz! Zestrea competitorilor albaiulieni a fost completată de Matei-Florin Turuș, cu o altă medalie de bronz.
Timp de cinci zile, concursul s-a desfasurat în Bazinul din Otopeni, participând 695 de înotători (seniori masculin 67, feminin 24; tineret masculin 121, feminin 59; juniori I masculin 142, feminin 91; juniori II masculin 104, feminin 88), de la 89 de cluburi. Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia a avut la start 8 reprezentanți, pregătiți de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu.
Cele mai bune rezultate le-a obtinut Ilinca Ileană-Pienariu, care a cucerit 5 medalii, din care 4 medalii la junioare II și o medalie la junioare I. Prin calificarea în finala A a probei de 200 metri fluture, albaiulianca a câștigat titlul de campioană națională și medalia de aur la categoria junioare II. La aceeași probă și-a adjudecat medalia de bronz la categoria junioare I. Prin calificarea în finala B a probei de 200 metri spate talentata înotătoare a intrat în posesia medaliei de bronz, iar prin calificarile în finalele C ale probelor de 200 metri mixt și 200 metri liber a cucerit medaliile de bronz ale probelor, toate la categoria junioare II. S-a mai calificat în finalele D ale probelor de 50 metri spate și 100 metri liber unde s-a clasat pe locul opt.
O medalie de bronz a realizat și Matei-Florin Turuș, prin calificarea în finala C a probei de 200 metri spate, urcând pe treapta a treia a podiumului la categoria juniori II. Sportivul a bifat calificări și în finala D a probelor de 400 metri liber (locul 4), 100 metri spate (locul 5), 200 metri liber (locul 6), 50 metri spate (locul 7) și 100 metri liber (locul 8).
Junioara I Andrea-Maria Zsebe s-a calificat în două finale B, în proba de 100 metri bras (locul 6) și 200 m bras (locul 7), respectiv în finalele C ale probelor de 50 m bras (locul 8) și 200 m mixt. Calificări în finale a strâns și Antonia Evelin Vecsei (junioară II), în proba de 200 m fluture, finala C (locul 7) și în proba de 200 m spate, finala D. Prestații meritorii au avut Adrian-Sebastian Truță (locul 14 în proba de 200 m bras, categoria juniori II), Clara-Patricia Adam (locul 17 la 200 m spate); Alex-Nicolas Radu (junior II, locul 22 400 m liber) și Ema Ciucă (locul 23 tot în proba de 400 m liber).
